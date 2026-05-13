miércoles 13 de mayo 2026
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EN VIVO: San Martín no sale del empate frente a Platense y por ahora hay penales en Copa Argentina

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El Verdinegro enfrenta este miércoles a Platense por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Schiapparelli apostará por un equipo alternativo pensando en la Primera Nacional, mientras que el Calamar llega fortalecido por su presente internacional y buscará sostener su buen momento en el torneo federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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La Copa Argentina vuelve a cruzarse en el camino de San Martín de San Juan como una chance de desahogo en medio de un semestre cargado de dudas. Este miércoles, desde las 16.15, el conjunto sanjuanino enfrentará a Platense en el estadio Alfredo Beranger de Temperley por un lugar en los octavos de final del certamen federal.

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Arrancó el segundo tiempo

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Final del primer tiempo: San Martín y Platense igualan sin goles

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Arrancó el partido en Estadio Alfredo Martín Beranger

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Con Velazco en el arco y un sanjuanino, así formará San Martín

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Lista de convocados

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El árbitro del partido

El encuentro por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 será arbitrado por Bruno Amiconi

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Por dónde verlo

El partido entre San Martín de San Juan y Platense se jugará este miércoles desde las 16.15 en el estadio Alfredo Beranger de Temperley y será televisado por TyC Sports. También podrá seguirse de manera online a través de TyC Sports Play.

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