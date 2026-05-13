EN VIVO: San Martín no sale del empate frente a Platense y por ahora hay penales en Copa Argentina

El Verdinegro enfrenta este miércoles a Platense por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Schiapparelli apostará por un equipo alternativo pensando en la Primera Nacional, mientras que el Calamar llega fortalecido por su presente internacional y buscará sostener su buen momento en el torneo federal.
La Copa Argentina vuelve a cruzarse en el camino de San Martín de San Juan como una chance de desahogo en medio de un semestre cargado de dudas. Este miércoles, desde las 16.15, el conjunto sanjuanino enfrentará a Platense en el estadio Alfredo Beranger de Temperley por un lugar en los octavos de final del certamen federal.
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13-05-2026 17:24
Arrancó el segundo tiempo
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13-05-2026 17:12
Final del primer tiempo: San Martín y Platense igualan sin goles
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13-05-2026 16:24
Arrancó el partido en Estadio Alfredo Martín Beranger
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13-05-2026 16:09
Con Velazco en el arco y un sanjuanino, así formará San Martín
El encuentro por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 será arbitrado por Bruno Amiconi
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13-05-2026 09:29
Por dónde verlo
El partido entre San Martín de San Juan y Platense se jugará este miércoles desde las 16.15 en el estadio Alfredo Beranger de Temperley y será televisado por TyC Sports. También podrá seguirse de manera online a través de TyC Sports Play.
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