en vivo Minuto a minuto EN VIVO: San Martín no sale del empate frente a Platense y por ahora hay penales en Copa Argentina

El Verdinegro enfrenta este miércoles a Platense por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Schiapparelli apostará por un equipo alternativo pensando en la Primera Nacional, mientras que el Calamar llega fortalecido por su presente internacional y buscará sostener su buen momento en el torneo federal.