Los televisores lideran la tabla de los más vendidos del Hot Sale en San Juan, que se extenderá hasta el domingo

Los televisores se transformaron en el producto estrella del Hot Sale en San Juan . A dos días del inicio de la campaña nacional de descuentos, referentes del comercio local coincidieron en que las ventas de artículos electrónicos fueron las que más crecieron, impulsadas por las promociones de financiación y la expectativa generada por el próximo Mundial de fútbol.

“Llevaron muchos televisores por el Mundial y en la mayoría de los casos los adquirieron en 18 cuotas sin interés”, aseguró Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan a este diario. Según indicó, los modelos más vendidos oscilaron entre los $200.000 y los $600.000.

El dirigente sostuvo además que la extensión del Hot Sale hasta el domingo genera expectativas positivas para el sector comercial. “Hay muchas expectativas con estos días extra porque el consumidor sigue buscando ofertas y financiación”, declaró.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan también marcaron a los televisores como el rubro más buscado durante las primeras jornadas del evento. “En la mayoría de los casos llevaron televisores, que picaron en punta”, afirmó Carlos Iramain, alto dirigente de la entidad.

Detrás de la electrónica, los rubros que más movimiento mostraron fueron la indumentaria y el calzado, especialmente las zapatillas, productos que suelen tener una fuerte demanda en este tipo de campañas de descuentos y cuotas.

El Hot Sale seguirá hasta el domingo

A nivel nacional, el Hot Sale comenzó el lunes y originalmente iba a finalizar este miércoles. Sin embargo, el fuerte volumen de ventas llevó a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) a extender el evento hasta el domingo 18 de mayo.

Según datos difundidos por la entidad, el evento ya acumula más de 10,2 millones de usuarios y registró niveles récord de transacciones. Desde Tiendanube informaron una facturación superior a los $46.000 millones, con un crecimiento del 63% respecto del año pasado.

En paralelo, Mercado Libre anunció que mantendrá promociones especiales hasta el lunes 19 de mayo a través de la denominada “Hot Week”, con descuentos, envíos gratuitos y hasta 18 cuotas sin interés.

Financiamiento y consumo

En San Juan, el acceso a cuotas sin interés volvió a ser uno de los principales motores de las compras. Tanto Rodríguez como referentes del sector comercial habían señalado el lunes que las promociones de 12, 18 y hasta 24 cuotas representaban una oportunidad poco habitual para los consumidores.

Además, remarcaron que, aunque el Hot Sale tiene una fuerte impronta online, muchos clientes terminan acercándose a los locales físicos para concretar las compras o retirar productos, generando también movimiento en los comercios tradicionales.

En las primeras horas del evento, el ticket promedio en la provincia rondaba los $100.000 y las ventas se ubicaban levemente por debajo de la edición anterior. Sin embargo, la extensión de la campaña renovó el optimismo del sector, especialmente en rubros vinculados a tecnología y electrodomésticos.