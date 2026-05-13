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Reclamos históricos

Una empresa de afuera y una sanjuanina, las elegidas para terminar con los cortes de luz en Calingasta

El EPRE adjudicó la megaobra eléctrica de Calingasta por más de 6.650 millones de pesos. Se firmó contrato con Sinec y Reserv para modernizar las instalaciones de Barreal, Tamberías y la Villa de Calingasta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calingasta se encamina resolver su problema eléctrico histórico. &nbsp;

Calingasta se encamina resolver su problema eléctrico histórico.

 

El proceso para solucionar de manera definitiva los problemas de suministro eléctrico en el departamento Calingasta acaba de dar un paso más importante con la formalización del contrato de obra. Este jueves se selló el acuerdo con la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Sinec S.A. y Reserv S.R.L., quienes resultaron ganadoras de la Licitación Pública Nacional N° 01/2026 al presentar "la oferta más conveniente" para los intereses de la provincia. Esta adjudicación se realizó bajo la Resolución EPRE N° 0536/2026 y pone en marcha un ambicioso plan de modernización que cuenta con una inversión total de 6.656.134.580,85 pesos.

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La apertura de sobres se hizo el 14 de abril en la sede del EPRE San Juan. Estuvo presidida por el Directorio del Ente Regulador, con Raúl López y Roberto Ferrero. Además, participaron Analía Cisterino de la Escribanía Mayor de Gobierno; representantes de la Municipalidad de Calingasta (Directora de Obras del Municipio), representantes de los usuarios del departamento y de las empresas participantes.
Solución

Qué empresas siguen en la pelea para hacer la obra que terminará con los apagones en Calingasta

¿Quiénes son las empresas de la UTE ganadora? Sinec S.A. en su página web destaca que es reconocida como una firma líder en Argentina con presencia en todo el país y sedes tanto en San Juan como en Buenos Aires, especializándose en soluciones energéticas bajo estrictos estándares de sustentabilidad. Por su parte, Reserv S.R.L. es una compañía de origen sanjuanino consolidada desde el año 2017 para responder a la demanda de obras electromecánicas integrales, destacándose por su disponibilidad técnica y su capacidad de respuesta inmediata.

Ambas empresas trabajarán bajo la inspección y supervisión de Naturgy San Juan S.A., con un plazo de ejecución establecido en 210 días corridos para completar la totalidad de las tareas.

Los trabajos financiados por el Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo junto con aportes de Naturgy San Juan S.A., contemplan la renovación tecnológica de las subestaciones transformadoras de Calingasta, Tamberías, Barreal y El Leoncito. Además de la provisión de nuevo equipamiento, el proyecto incluye la construcción de interconexiones entre los distribuidores de Calingasta, Tamberías y Barreal, lo que otorgará mayor flexibilidad al sistema. Como tareas complementarias, se finalizará la nueva línea de media tensión entre Barreal y El Leoncito y se realizará el tendido de 16 kilómetros de fibra óptica, además de retirar las instalaciones antiguas que serán reemplazadas.

Un largo camino de reclamos y crisis energética en la cordillera

La firma de este contrato es la culminación de un extenso proceso motivado por la crítica situación que enfrentan los habitantes del oeste sanjuanino. Durante años, los vecinos de la Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense y Tamberías padecieron interrupciones frecuentes y prolongadas en el servicio, una situación que se volvió insostenible hacia finales de 2025 cuando los informes técnicos del ente regulador confirmaron que el suministro no cumplía con los estándares mínimos de calidad. El problema en la zona es especialmente delicado debido a que Calingasta carece de redes de gas natural, lo que obliga a los hogares a depender exclusivamente de la electricidad para tareas básicas como cocinar y calefaccionarse en una región de climas extremos.

Esta dependencia absoluta generaba picos de demanda que el sistema viejo no podía soportar, derivando en cortes constantes y protestas sociales frente a las sedes oficiales. Ante este panorama, el EPRE emitió la Resolución N° 0987/25 para intimar a la distribuidora a realizar inversiones obligatorias a través de un programa de remediación vinculante.

El proceso licitatorio despertó un gran interés inicial con la participación de cinco empresas, de las cuales solo tres llegaron a la etapa de evaluación económica final tras superar rigurosos filtros técnicos. El pliego de condiciones valoró especialmente la participación de empresas locales para fomentar el empleo en la provincia, resultando finalmente elegida la propuesta de la unión entre Sinec y Reserv por sobre otras firmas competidoras como Opelmec S.R.L. y Sergio Chiconi S.R.L.. Ahora, con el contrato firmado y los fondos asegurados, la comunidad calingastina espera que estos trabajos pongan fin a una era de inestabilidad energética y permitan el desarrollo productivo de la región.

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