Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

La noticia causó impacto. La muerte de Héctor David Marinero, el reconocido médico oncólogo hallado sin vida en un departamento del edificio San Gabriel, en Capital, no solo generó conmoción por las sospechas que rodean el caso, sino también por la figura del profesional que durante años estuvo ligado al ámbito de la salud sanjuanina.

Revuelo en un edificio Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo

Marinero, de aproximadamente 53 años, supo atender en un consultorio ubicado sobre calle Mendoza, casi General Paz, en pleno centro sanjuanino. Con una extensa trayectoria en la medicina, era conocido por pacientes y colegas dentro del ámbito sanitario local, tanto en el sector público como privado, indicaron desde el entorno.

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En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida hacia el médico. “Gordito querido. Qué tristeza. Nadie más generoso que vos. Dios te reciba con los brazos abiertos”, escribió una persona en la caja de comentarios de las redes sociales de Tiempo de San Juan. “QEPD doctor. Excelente persona y profesional”, expresó otro usuario.

El caso

El hallazgo ocurrió durante el mediodía de este martes, cuando un sobrino encontró al médico sin vida en el departamento donde residía, en el primer piso del edificio situado sobre avenida Alem, casi Mariano Moreno. Según trascendió de fuentes oficiales, las primeras versiones indican que el cuerpo fue encontrado con una almohada sobre la cabeza, situación que despertó fuertes sospechas entre los investigadores.

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A eso se sumó otro dato clave: no hallaron ni el celular ni la billetera del profesional. Además, uno de los dormitorios estaba revuelto, por lo que la hipótesis de un posible robo seguido de crimen comenzó a tomar fuerza en la investigación.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que busca reconstruir qué ocurrió en las horas previas al hallazgo y determinar si hubo participación de terceros en la muerte del oncólogo sanjuanino.