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Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima

Desde el SEC aseguraron que entre fines de mayo y principios de junio empezaría a operar formalmente la nueva empresa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hiper libertad san juan.jpg

El Hiper Libertad se encuentra transitando sus últimos días y pronto abrirá en su lugar La Anónima. Desde el Sindicato Empleados de Comercio aseguraron que, a fines de mayo y principios de junio, el lugar cambiará su estética de marca para reemplazarla por el diseño de la reconocida cadena de hipermercados patagónica. Todavía están liquidando la mercadería con jugosos descuentos.

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En este sentido, Mirna Moral, secretaria general de la entidad, aseguró que el salón cerrará unos días a finales de mayo para readecuar el formato y las cajas al estilo de La Anónima. De esta manera, confirmó que la nueva administración comenzará a operar formalmente entre fines de mayo y principios de junio. “Estamos comenzando a transitar los últimos días de Libertad y empezando a caminar los primeros días de La Anónima hasta que se instalen. Van a cerrar en algún momento”, dijo la dirigente sindical.

libertad vacío (2)

“Cada supermercado tiene sus formatos y sus cajas; todos son diferentes. Por ese motivo, Libertad estará cerrado algunos días, pero será de forma transitoria hasta que La Anónima comience a funcionar”, continuó.

Actualmente, hay sectores del hiper que se encuentran vacíos, sin góndolas ni productos. Así, ya está todo preparado para empezar a colocar los elementos de marca y mercadería de La Anónima. En ese sentido, la transición no solo implica un cambio de nombre en las marquesinas, sino una reestructuración profunda de la oferta comercial.

En San Juan permanecen alrededor de 80 trabajadores bajo convenio de comercio, a los que se suman los mandos medios y altos que operan fuera del mismo. La Anónima y Grupo Libertad anunciaron el 18 de marzo un acuerdo mediante el cual la primera adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales.

El acuerdo contempla, además, que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.

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