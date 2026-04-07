Liquidación de stock y posible cierre temporal: los detalles de la transformación del Híper Libertad San Juan

El panorama comercial de San Juan está en medio de un cambio histórico tras la confirmación de la transferencia parcial de activos entre las empresas Libertad S.A . y la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia , conocida comercialmente como La Anónima . Este proceso, que involucra a la sucursal local ubicada en calle Scalabrini Ortiz, está en una etapa administrativa clave que establece un período de cinco días para formalizar la enajenación, cesión y locación de los elementos que integran el hipermercado.

Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, confirmó que el cambio de firma ya se percibe en la rutina del salón de ventas tan conocido por los sanjuaninos, el famoso "híper", donde personal de la nueva operadora ya inició relevamientos para tomar las decisiones que vienen en el corto plazo.

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La transición no solo implica un cambio de nombre en las marquesinas, sino una reestructuración profunda de la oferta comercial. Según explicó Moral, la intención sería liquidar en un tiempo prudencial la marca Libertad para incorporar las líneas propias de La Anónima, siguiendo un formato que ya se aplicó en otras provincias. Este proceso podría incluir un inventario general que obligaría a cerrar las puertas del establecimiento durante aproximadamente 48 horas para facilitar el cambio de productos y el reordenamiento del salón bajo los estándares de la nueva empresa, pero nada está confirmado desde la compañía.

A pesar de estos cambios logísticos, la dirigente gremial destacó que las recientes ventas de Pascuas mostraron una recuperación notable en la afluencia de público, motivada por precios competitivos que atrajeron a los consumidores sanjuaninos después de mucho tiempo.

Actualmente, en San Juan permanecen alrededor de 80 trabajadores bajo convenio de comercio, a los que se suman los mandos medios y altos que operan fuera del mismo. Moral dijo que está haciendo gestiones en Buenos Aires para dialogar con los responsables de la firma y asegurar que la transición sea lo más ordenada posible, basándose en las referencias positivas que el gremio posee sobre el cumplimiento de La Anónima en otras sucursales del país.

Sobre la situación específica de los empleados y el impacto del cambio de firma, Moral, en diálogo con Radio Colón este martes, aseguró que “de todas maneras, creo que en las diferentes provincias donde las sucursales fueron compradas por La Anónima, nos ha quedado la tranquilidad de saber que ningún puesto de trabajo se va a perder, que va a haber una reorganización estructural, que es lo que ocurre en estos casos. Lo que más nos importa es que los puestos de trabajo no se va a perder ninguno. Y seguiremos o empezaremos con esta empresa para ver si es tan buena como dicen”.

No obstante, la dirigente puso el foco en un sector más vulnerable durante estos movimientos: “Hay que contar también los mandos, que eso no sé cuántos quedaron, de los mandos medios y los mandos altos que normalmente en este tipo de compras que se producen, los que pierden por ahí mayor estabilidad o no tienen estabilidad son los que no tienen convenio de trabajo. Todos los que son encargados y gerentes están fuera de convenio. ¿Qué significa? Que no hay nadie que los defienda y normalmente también son pasibles de despido. Corren el mismo riesgo y por ahí más con los nuevos formatos de imposición de la nueva forma de trabajar de la empresa nueva”.

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Un acuerdo de alcance nacional

La operación en San Juan forma parte de un acuerdo estratégico anunciado el pasado 18 de marzo, mediante el cual La Anónima -que pertenece a la familia del ex funcionario macrista Marcos Peña- adquiere un centro de distribución y 12 sucursales de la división de hipermercados del Grupo Libertad en todo el país, incluyendo destinos como Salta, Posadas, Rosario y Rafaela, entre otros. Es fundamental aclarar que el traspaso afecta únicamente al área de supermercado.

La estructura del paseo de compras y los locales comerciales que integran el predio continuarán bajo la administración del Grupo Libertad, manteniendo una marca ya impuesta en la provincia. El documento oficial de la transferencia también habilita un mecanismo formal para recibir oposiciones de acreedores o partes interesadas antes de que se formalice definitivamente la venta del fondo de comercio.

Esta transformación ocurre en un contexto económico complejo para el sector mercantil. Moral recordó que el poder adquisitivo de los empleados de comercio se ha visto seriamente erosionado en las últimas décadas, señalando que las paritarias recientes acordaron aumentos del 5% para el trimestre de abril, mayo y junio, aunque subrayó que para muchos empresarios el cumplimiento de estas escalas no resulta sencillo.

Asimismo, la dirigente comentó sobre la realidad del microcentro sanjuanino, donde la migración de comercios hacia zonas como Rawson debido al alto costo de los alquileres ha dejado locales vacíos que, sin embargo, suelen ser ocupados rápidamente por nuevos emprendimientos. Finalmente, resaltó que, a pesar de las dificultades, las grandes empresas en San Juan suelen cumplir con el pago doble y los francos compensatorios durante los feriados, aunque persiste el desafío de erradicar malas costumbres en pequeñas y medianas empresas que intentan eludir estos compromisos legales.