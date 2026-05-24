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El comunicado de Libertad, con día confirmado para la apertura de La Anónima en San Juan: "Los dejamos en buenas manos"

Tal como adelantó Tiempo, la firma anunció el cierre definitivo de sus hipermercados para fines de mayo y confirmó el desembarco de La Anónima en parte de sus sucursales. Qué expone el flyer emitido en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hiper libertad

El grupo Libertad S.A. confirmó en las últimas horas que sus hipermercados cerrarán el próximo 28 de mayo, fecha a partir de la cual comenzará formalmente la transición hacia La Anónima en distintas sucursales del país, incluida la de San Juan. Tal como adelantó Tiempo hace semanas, será a fines de mayo.

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A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa señaló: “Nuestros hipermercados cierran el 28 de mayo y los dejamos en buenas manos”. Además, precisaron que, al regresar a las tiendas, los clientes se encontrarán con la nueva cadena, a la que describieron como una firma con más de un siglo de trayectoria y presencia en más de 90 ciudades.

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El anuncio llega en medio de un proceso de cambio que ya se percibe en el hiper con sede en la provincia, donde en las últimas semanas se multiplicaron las góndolas vacías, sectores sin mercadería y fuertes liquidaciones para agotar el stock existente. La postal actual refleja el tramo final de una marca histórica en la provincia.

Según se había informado previamente desde el Sindicato Empleados de Comercio, el establecimiento permanecerá cerrado algunos días tras el 28 de mayo para avanzar con tareas de reacondicionamiento. La adecuación incluirá cambios en la disposición del salón, el sistema de cajas y la incorporación de la nueva identidad comercial.

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La llegada de La Anónima se da en el marco de un acuerdo firmado en marzo, mediante el cual la cadena patagónica adquirió parte del fondo de comercio de la división de hipermercados de Libertad. La operación contempla la incorporación de 12 sucursales y un centro de distribución.

En cuanto al personal, se prevé la continuidad laboral de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el hiper de San Juan, en línea con lo anunciado al momento de concretarse la operación.

El comunicado también aclaró que algunas sucursales, como las ubicadas en Chaco y Mendoza, no formarán parte de esta transición.

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