Góndolas vacías y una liquidación feroz: así está el Híper Libertad en sus últimos días

El Hiper Libertad está pasando sus últimos días bajo su tradicional marca y se espera que, a fines de mayo y principios de junio, desembarque definitivamente La Anónima. En el interior del hipermercado ya se pueden ver góndolas vacías, heladeras sin productos y una parte del salón completamente desocupada. Por otra parte, están llevando a cabo una liquidación feroz de sus productos para deshacerse lo antes posible del remanente de mercadería.

Hay grandes expectativas en los empleados y el público por la llegada de la cadena patagónica. Al ingresar, se pueden visualizar pasillos con las góndolas vacías, heladeras que también lucen desocupadas y carteles de liquidaciones de algunos productos.

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Por otra parte, hay una gran sección del salón que se encuentra libre de góndolas y productos, pero todavía no está abierta al público. Esto produjo que el mercado se redujera drásticamente hasta que llegue la famosa empresa que predomina en el mercado patagónico.

En las afueras del hiper todavía están los carteles con los colores típicos de la marca, aunque están descuidados y rotos, listos para ser cambiados por la nueva estética de La Anónima.

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Cabe destacar que Mirna Moral, secretaria general de la entidad, aseguró que el salón cerrará unos días a finales de mayo para readecuar el formato y las cajas al estilo de La Anónima. De esta manera, confirmó que la nueva administración comenzará a operar formalmente entre fines de mayo y principios de junio. “Estamos comenzando a transitar los últimos días de Libertad y empezando a caminar los primeros días de La Anónima hasta que se instalen. Van a cerrar en algún momento”, dijo la dirigente sindical.

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En San Juan permanecen alrededor de 80 trabajadores bajo convenio de comercio, a los que se suman los mandos medios y altos que operan fuera del mismo. La Anónima y Grupo Libertad anunciaron el 18 de marzo un acuerdo mediante el cual la primera adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales.