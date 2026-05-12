martes 12 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cambio de dueños

Góndolas vacías y una liquidación feroz: así está el Híper Libertad en sus últimos días

El gigante comercial de Capital transita su etapa final. Los detalles del desembarco de la cadena patagónica y qué pasará con la atención al público en las próximas semanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-05-12 at 18.20.43 (2)
hiper libertad (1)
hiper libertad (5)
WhatsApp Image 2026-05-12 at 18.20.42
WhatsApp Image 2026-05-12 at 18.20.44 (2)
WhatsApp Image 2026-05-12 at 18.20.46
WhatsApp Image 2026-05-12 at 18.20.45 (2)

El Hiper Libertad está pasando sus últimos días bajo su tradicional marca y se espera que, a fines de mayo y principios de junio, desembarque definitivamente La Anónima. En el interior del hipermercado ya se pueden ver góndolas vacías, heladeras sin productos y una parte del salón completamente desocupada. Por otra parte, están llevando a cabo una liquidación feroz de sus productos para deshacerse lo antes posible del remanente de mercadería.

Lee además
Los combustibles en San Juan, con el vaivén de precios de todos lados.
Escenario

Entre el crudo internacional y la demanda local: en San Juan, el consumo de combustibles resiste en niveles mínimos
Nosotros recibimos recursos por 8 meses y tuvimos que pagar gastos por 14 meses en un año fiscal, dijo Roberto Gutiérrez sobre la economía de San Juan. 
Cuentas provinciales

El Gobierno de San Juan pronostica una reactivación económica provincial de tres patas

Hay grandes expectativas en los empleados y el público por la llegada de la cadena patagónica. Al ingresar, se pueden visualizar pasillos con las góndolas vacías, heladeras que también lucen desocupadas y carteles de liquidaciones de algunos productos.

hiper libertad (5)

Por otra parte, hay una gran sección del salón que se encuentra libre de góndolas y productos, pero todavía no está abierta al público. Esto produjo que el mercado se redujera drásticamente hasta que llegue la famosa empresa que predomina en el mercado patagónico.

En las afueras del hiper todavía están los carteles con los colores típicos de la marca, aunque están descuidados y rotos, listos para ser cambiados por la nueva estética de La Anónima.

hiper libertad (1)

Cabe destacar que Mirna Moral, secretaria general de la entidad, aseguró que el salón cerrará unos días a finales de mayo para readecuar el formato y las cajas al estilo de La Anónima. De esta manera, confirmó que la nueva administración comenzará a operar formalmente entre fines de mayo y principios de junio. “Estamos comenzando a transitar los últimos días de Libertad y empezando a caminar los primeros días de La Anónima hasta que se instalen. Van a cerrar en algún momento”, dijo la dirigente sindical.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 18.20.46

En San Juan permanecen alrededor de 80 trabajadores bajo convenio de comercio, a los que se suman los mandos medios y altos que operan fuera del mismo. La Anónima y Grupo Libertad anunciaron el 18 de marzo un acuerdo mediante el cual la primera adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales.

Temas
Seguí leyendo

Los gigantes de la obra pública con pasado en San Juan que ahora van por 2.500 kilómetros de rutas nacionales

Jubilados docentes y universitarios: los aumentos de junio, julio y agosto quedaron definidos

Tasas para todos los gustos: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan

Ticket promedio de $100.000 y movimiento moderado: así arrancó el Hot Sale en San Juan

Cuenta regresiva en el Híper: confirmaron cuándo abrirá La Anónima

Confirmaron el despido de 5 trabajadores de la fábrica de galletas de Albardón: el motivo

El Riesgo País perfora los 500 puntos básicos por primera vez desde enero

Recorte en educación: el Gobierno quitó más de $78.000 millones y frenó obras universitarias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las empresas que compiten por las rutas nacionales tienen un largo historial de obras públicas en San Juan, desde diques y rutas hasta energía y saneamiento.
Licitación

Los gigantes de la obra pública con pasado en San Juan que ahora van por 2.500 kilómetros de rutas nacionales

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Ariel Eduardo Jaime en uno de los eventos sociales de su empresa.
En el banquillo del acusado

Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo
Revuelo en un edificio

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen
Impacto en Capital

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: Me la paso haciendo cuentas en la cabeza video
Crisis

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: "Me la paso haciendo cuentas en la cabeza"

Te Puede Interesar

Góndolas vacías y una liquidación feroz: así está el Híper Libertad en sus últimos días
Cambio de dueños

Góndolas vacías y una liquidación feroz: así está el Híper Libertad en sus últimos días

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirá las mejores fotos de la marcha federal universitaria en San Juan
Galería de imágenes

Mirá las mejores fotos de la marcha federal universitaria en San Juan

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Uno a uno, los dirigentes políticos sanjuaninos que fueron a la Marcha Federal Universitaria
Presencia

Uno a uno, los dirigentes políticos sanjuaninos que fueron a la Marcha Federal Universitaria

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?
En Capital

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?