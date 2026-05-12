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Uno a uno, los dirigentes políticos sanjuaninos que fueron a la Marcha Federal Universitaria

La movilización se realizó este martes en medio de nuevos anuncios de desfinanciamiento universitario y reunió a estudiantes, docentes, no docentes y dirigentes políticos en las calles de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este martes se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada al poder de Javier Milei, en medio de nuevos anuncios de desfinanciamiento hacia las universidades públicas. En San Juan, estudiantes, docentes, no docentes y distintos sectores vinculados a la educación volvieron a salir a las calles para reclamar por presupuesto, salarios y becas.

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A diferencia de convocatorias anteriores, en esta oportunidad no se observó una fuerte presencia de espacios políticos, aunque el peronismo fue el sector con mayor representatividad dentro de la movilización. Participaron los intendentes Carlos Munisaga, de Rawson; Daniela Rodríguez, de Chimbas; y Romina Rosas, de Caucete.

También estuvo presente el diputado nacional Cristian Andino, junto a los diputados provinciales del PJ Juan Carlos Quiroga Moyano, Mario Herrero y Fernanda Paredes.

Además, se sumaron el presidente de la Junta Departamental de Rivadavia, Facundo Perrone, el dirigente giojista Leonardo Gioja y referentes del Frente Renovador como Franco Aranda y Alejandra Caneva.

La movilización se replicó en distintos puntos del país y volvió a poner en agenda el reclamo universitario frente a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

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