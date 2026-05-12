Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo

Un importante operativo generó conmoción este martes en el edificio San Gabriel, ubicado sobre avenida Alem casi Mariano Moreno, en Capital . En dicho lugar encontraron sin vida a un reconocido médico en el interior de uno de los departamentos. Además, acusan que no hallaron el celular y la billetera del profesional, por lo que hay sospechas de un posible robo .

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Impacto en Capital Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Según informaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Héctor David Marinero, de aproximadamente 53 años, un médico oncólogo residía en el primer piso del edificio. Un sobrino lo encontró sin vida durante el mediodía, confirmaron.

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Las primeras versiones del caso indican que el hombre fue hallado con una almohada sobre la cabeza, situación que despertó fuertes sospechas entre los investigadores y abrió la hipótesis de un posible crimen.

También dieron a conocer que, en este contexto, hubo señales de un posible robo. Las fuentes expresaron que enel inmueble faltaban la billetera y el celular del profesional de la salud.

Además, trascendió que uno de los dormitorios del departamento estaba revuelto, por lo que los pesquisas intentan determinar qué ocurrió en las horas previas al hallazgo y si hubo participación de terceros.

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En el lugar trabajaba personal policial junto a efectivos de la Brigada de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaban distintas pericias y relevamientos en la escena. Funcionarios de la UFI Delitos Especiales intervienen en la investigación.