El Gobierno de San Juan pronostica una reactivación económica provincial de tres patas

En el complejo ajedrez económico de la Argentina actual, San Juan se posiciona como una de las pocas piezas que logran mantener el equilibrio fiscal, formando parte de un selecto grupo de apenas seis provincias con superávit en 2025. Sin embargo, alcanzar esta solvencia fue una travesía por un desierto financiero marcado por una caída estrepitosa de los recursos nacionales. Así describió el escenario económico local el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez . Según él, la provincia está operando bajo un nuevo paradigma donde la eficiencia del gasto se ha vuelto una cuestión de supervivencia.

El panorama de la coparticipación federal es, cuanto menos, desafiante. Gutiérrez detalló, en una entrevista con Pelado Stream, que en el primer cuatrimestre del año San Juan recibió aproximadamente 70.000 millones de pesos menos en términos reales en comparación con el año anterior. Esta caída, que ya acumula nueve meses consecutivos de retroceso, se siente con fuerza cuando se contrastan los ingresos con las obligaciones fijas: mientras que en marzo la coparticipación fue de 157.000 millones de pesos, una sola grilla salarial de la provincia demanda hoy unos 130.000 millones. Si a esto se le resta el 14% que por ley se deriva automáticamente a los municipios, el margen de maniobra se vuelve extremadamente estrecho, lo que el ministro define como "lo comido por lo servido".

Gutiérrez volvió a destacar la "herencia recibida" y la dinámica actual de los fondos. Al respecto, el funcionario aseguró que se enfrentaron a un escenario de desequilibrio profundo: "Nosotros recibimos recursos por 8 meses y tuvimos que pagar gastos por 14 meses en un año fiscal. Entonces, hay un gap bastante importante que fue posible gracias a todas las medidas de reducción de gasto que implementamos a partir de que nosotros llegamos". En la misma línea, el ministro aclaró que la gestión no se basó en un recorte indiscriminado, sino en una precisión técnica que prefiere llamar proceso quirúrgico antes que "motosierra". Según sus palabras: "No hablo de motosierra, hablo por ahí a lo mejor de un proceso quirúrgico en donde habían gastos que estaban sobrando, los eliminamos de manera de que se liberen recursos para aplicarlo a lo que realmente necesita la ciudadanía. Fuimos línea por línea del gasto, presupuesto base cero se llama".

El horizonte del rebote, en tres patas

A pesar de la actual "estrechez financiera", el orreguismo mantiene un optimismo moderado basado en señales macroeconómicas y herramientas legislativas que prometen cambiar el pulso de la provincia en el corto plazo. El ministro Gutiérrez analizó que la reactivación económica comenzará a visualizarse a partir de junio, apalancada por tres motores fundamentales. En primer lugar, la llegada de fondos estacionales por el Impuesto a las Ganancias de las empresas, que suele ingresar con fuerza en mayo y junio, permitiendo un respiro para obligaciones clave como el aguinaldo. En segundo lugar, la apuesta a la baja de tasas de interés y encajes por parte de la Nación, lo que debería incentivar un crédito hoy inexistente y reactivar un consumo masivo que se encuentra retraído.

El tercer pilar, y quizás el más ambicioso para el futuro estructural de San Juan, es la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El titular de la cartera económica destacó que hoy existen proyectos bajo este régimen por un total de 100.000 millones de dólares en el país, de los cuales una porción de 30.000 millones corresponden específicamente a la provincia de San Juan. La aprobación y puesta en marcha de estos proyectos motorizaría la economía real debido a los estrictos calendarios de inversión que el régimen impone. Gutiérrez sostuvo que este flujo de capitales, sumado a una trayectoria de inflación a la baja que ya se percibe en los mercados financieros, permitirá que la provincia despegue definitivamente de la coyuntura de crisis actual.

No obstante, el ministro advirtió que este camino no está libre de obstáculos, principalmente por lo que el Gobierno Nacional denomina como el "Riesgo Kuka" o riesgo político. Para Gutiérrez, la diferencia de precios entre bonos que vencen en distintos años evidencia que el mercado aún teme una inestabilidad estructural si no se consolidan las reformas. "Existe indudablemente un riesgo político que es muy palpable. Tenés bonos que vencen en el 2026 que están a un precio y tenés bonos que vencen en el 2028 que están a otro precio. Cuando vos hacés la diferencia en la curva del bono, si no hay otro riesgo, es la política". A pesar de este factor, el ministro confía en que la solvencia fiscal de San Juan -siendo junto a CABA la única jurisdicción que cumple con la ley de responsabilidad fiscal y mantiene superávit- es la mejor carta de presentación para atraer a los inversores en el segundo semestre.