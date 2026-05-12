Una por una, mirá las movilidades que van a remate en la Caja de Acción Social en San Juan

La Caja de Acción Social (CAS) de San Juan ya tiene vigente una convocatoria para dos importantes subastas públicas que se perfilan como una oportunidad inmejorable para adquirir vehículos y maquinaria a bajo precio ,. El evento central tendrá lugar el 22 de mayo de 2026, a las 16:30 horas , en la Gerencia de Préstamos situada en calle Mendoza Nº 451 (sur), Capital,.

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A continuación, te presentamos el detalle una por una de las movilidades, para que puedas analizar cada oportunidad antes de la exhibición presencial.

Subasta 1: 11 Movilidades del Departamento de Hidráulica

Estas unidades podrán ser inspeccionadas del 18 al 21 de mayo, de 14:00 a 18:00 hs., en el predio de Calle Segundino Navarro Nº 422 (sur), Capital.

Lote 01: Dodge D100 - Pick Up (1977) | Dominio: WSK 808 | Base: $400.000,00.

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Lote 02: Cargadora John Deere 317 (2009) | Dominio: BSX 25 | Base: LIBRE.

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Lote 03: Ford F100 - Pick Up (1979) | Dominio: WXH 754 | Base: $450.000,00.

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Lote 04: Ford F350 (1979) | Dominio: VTF 872 | Base: $600.000,00.

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Lote 05: Excavadora John Deere 160 CLC (2006) | Dominio: BGV 49 | Base: $4.000.000,00.

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Lote 06: Ford F350 (1979) | Dominio: VTF 893 | Base: $600.000,00.

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Lote 07: Toyota Hilux 4x4 3.0D Cabina Doble DX (2001) | Dominio: DVM 753 | Base: $700.000,00.

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Lote 08: Toyota Hilux 4x4 Cabina Doble DLX (1999) | Dominio: DAA 100 | Base: $700.000,00 . image

Toyota Hilux 4x4 Cabina Doble DLX (1999) | Dominio: DAA 100 | . Lote 09: Ford Ranger 3.0 L-CS 4x2 XL Plus (2006) | Dominio: FXP 431 | Base: $800.000,00.

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Lote 10: Jeep Cherokee Classic Turbo Diesel (2001) | Dominio: DVM 788 | Base: $500.000,00. image

Lote 11: Ford Ranger DC 4x4 XL Plus (2006) | Dominio: FJR 902 | Base: $600.000,00.

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Subasta 2: 3 Movilidades de DECSA

La Distribuidora Eléctrica de Caucete también remata tres unidades. La exhibición se realizará en las mismas fechas que la anterior, pero en Calle Diagonal Sarmiento Nº 269, Caucete.

Lote 01: Volkswagen Saveiro 1.6 Pick Up (2006) | Dominio: FUA 341 | Base: $700.000,00.

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Lote 02: Volkswagen Saveiro 1.6 Pick Up (2011) | Dominio: KCL 263 | Base: $1.000.000,00. image

Lote 03: Ford F4000 (1996) | Dominio: EYD 498 | Base: $2.500.000,00. image

Condiciones de compra

Quienes resulten ganadores de la puja deberán abonar en el acto una seña del 10% más el 10% de comisión de martilleros,. El pago debe efectuarse mediante transferencia bancaria inmediata y el saldo restante tiene un plazo de cancelación de hasta cinco días hábiles,.

Para consultas adicionales, la Caja ha habilitado el correo [email protected] y los teléfonos 264-4868564 (Héctor) y 264-4102526 (Dante),.