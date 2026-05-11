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Vuelve la Feria Agroproductiva al Centro Cívico: productos frescos y un sorteo especial

El encuentro será este miércoles en la Plaza Seca. Los sanjuaninos podrán comprar directamente a los productores y participar por premios exclusivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
feria agroproductiva

La Plaza Seca del Centro Cívico será el escenario el próximo miércoles 13 de mayo de una nueva edición de la Feria Agroproductiva. En el horario de 9:30 a 13:30 hs, los visitantes podrán adquirir alimentos y artesanías de calidad directamente de sus productores, en una iniciativa impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación que busca fortalecer el desarrollo local.

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La propuesta, que ya se ha consolidado como un clásico dentro de la agenda de economía social de San Juan, apuesta nuevamente al contacto directo entre el consumidor y el productor para garantizar precios justos. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los puestos donde encontrarán una variada oferta de productos agropecuarios, conservas, panificados artesanales, lácteos, mermeladas, hierbas aromáticas, frutas y verduras de estación.

Todos los artículos son elaborados por pequeños y medianos productores locales, lo que asegura trazabilidad y frescura en cada compra. Además, la jornada incluirá una actividad promocional destacada con un sorteo destinado exclusivamente a aquellas personas que hayan visitado el stand de la Feria Agroproductiva durante la pasada XXXI Feria Internacional de Artesanías.

Para participar, los interesados deberán acercarse el día del evento y completar sus datos en el puesto habilitado por el Ministerio organizador. Desde la cartera productiva destacaron que este tipo de iniciativas no solo dinamizan la economía regional, sino que también fortalecen los lazos comerciales con equidad y transparencia para toda la comunidad.

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