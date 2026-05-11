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Menos fondos

Milei sacó la motosierra para recortar en los Parques Nacionales: hay dos sanjuaninos en la lista

La decisión firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó un recorte de $2.557.311.667.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La motosierra del Gobierno nacional llegó a los parques nacionales y hay dos sanjuaninos en la lista de los espacios que tendrán menos recursos.

La motosierra del Gobierno nacional llegó a los parques nacionales y hay dos sanjuaninos en la lista de los espacios que tendrán menos recursos.

El gobierno de Javier Milei oficializó un fuerte recorte presupuestario sobre la Administración de Parques Nacionales (APN) que impactará en áreas protegidas de todo el país, incluidos dos parques ubicados en San Juan.

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La medida quedó plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Allí se dispuso una poda total de $2.557 millones en el programa de “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”.

Entre los espacios afectados aparecen el Parque Nacional El Leoncito, que sufrirá un recorte de $16.273.136, y el Parque Nacional San Guillermo, con una reducción de $11.341.724.

Según surge de las planillas anexas de la normativa, el ajuste impactará en partidas destinadas al funcionamiento diario de los parques, combustible, patrullajes, mantenimiento, preservación ambiental e infraestructura para visitantes.

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El recorte alcanza a 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en distintas provincias argentinas. También afecta obras vinculadas a prevención y combate de incendios forestales y proyectos de infraestructura ecoturística.

La decisión forma parte de una amplia modificación del Presupuesto Nacional 2026 aprobada apenas cuatro meses atrás por el Congreso. Además de Parques Nacionales, el Gobierno aplicó recortes en áreas sensibles como salud, ciencia, infraestructura y seguridad.

Entre las reducciones más significativas figuran:

  • $5.000 millones menos para investigación y tratamiento del cáncer.
  • $20.000 millones menos para el programa de acceso a medicamentos.
  • $703 millones de recorte para el INDEC.
  • Más de $8.700 millones menos para políticas de ciencia y tecnología.
  • Ajustes en obras hidráulicas y viales en distintas provincias.

En el caso de los parques nacionales, distintos sectores advirtieron que la reducción de fondos podría afectar tareas esenciales de conservación, controles ambientales y servicios básicos para turistas.

El listado difundido por el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, muestra que entre los parques más afectados aparecen Nahuel Huapi, Lanín, Los Glaciares y Los Alerces, además de las dos áreas protegidas sanjuaninas.

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El Parque Nacional El Leoncito, ubicado en el departamento Calingasta, es uno de los principales destinos turísticos y científicos de San Juan por albergar complejos astronómicos y paisajes de montaña únicos. En tanto, el Parque Nacional San Guillermo, en el norte provincial, protege ecosistemas altoandinos y especies emblemáticas como la vicuña y el guanaco.

Todos los parques alcanzados por la decisión

- Parque Nacional Iguazú, en Misiones, con un recorte de $41.715.920.

- Parque Nacional Lanín, en Neuquén, con un recorte de $156.945.103.

- Parque Nacional Ansenuza (Córdoba), con un recorte de $19.262.036.

- Parque Nacional Traslasierra (Córdoba), con recortes por $17.440.526.

- Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba), pon recortes por $25.618.702.

- Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), con recortes por $190.822.240.

- Parque Nacional Los Alerces (Chubut), con un recorte de $70.291.525.

- Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), con recortes por $77.422.510.

- Parque Nacional Tierra del Fuego (Tierra del Fuego), con un recorte de $37.511.166.

- Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), con un recorte de $19.270.137.

- Parque Nacional El Palmar (Entre Ríos), con recortes por $35.776.601.

- Parque Nacional Chaco (Chaco), con un recorte de $25.651.346.

- Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), con un recorte de $11.539.697.

- Parque Nacional Calilegua (Jujuy), con un recorte de $15.831.219.

- Parque Nacional Lihué Calel (La Pampa), con un recorte de $12.491.900.

- Parque Nacional Talampaya (La Rioja), con recortes por $33.506.199.

- Parque Nacional Laguna Blanca (Neuquén), con un recorte de $20.592.812.

- Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz), con un recorte de $12.826.816.

- Monumento Natural Bosques Petrificados (Santa Cruz), con un recorte de $7.580.192.

- Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos), con recortes por $27.153.228.

- Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis), con un recorte de $14.250.776.

- Parque Nacional El Leoncito (San Juan), con recortes por $16.273.136.

- Parque Nacional San Guillermo (San Juan), con un recorte de $11.341.724.

- Parque Nacional Los Cardones (Salta), con un recorte de $8.501.411.

- Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (Jujuy), con un recorte de $8.491.752.

- Parque Nacional Baritú (Salta), con un recorte de $7.505.604.

- Reserva Natural Formosa (Formosa), con un recorte de $2.210.434.

- Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes), recorte de $13.216.838.

- Reserva Natural Estricta San Antonio (Misiones), con recortes por $10.168.131.

- Parque Nacional Campos del Tuyú (Provincia de Buenos Aires), con un recorte de $9.689.130.

- Parque Nacional Monte León (Santa Cruz), recorte por $24.584.517.

- Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (Chubut), recorte de $8.541.487.

- Parque Nacional El Rey (Salta), recorte de $18.964.436.

- Parque Nacional Islas de Santa Fe (Santa Fe), recorte de $10.462.146.

- Parque Interjurisdiccional Marino Makenke (Santa Cruz), recorte de $8.479.121.

- Reserva Natural Nacional General Pizarro (Salta), recorte de $5.786.113.

- Parque Nacional Islote Lobos (Río Negro), recorte de $7.822.645.

- Parque Nacional Copo (Santiago del Estero), recorte de $18.841.462.

- Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino (Santa Cruz), recorte de $5.182.701.

- Parque Nacional Patagonia (Santa Cruz), recorte de $14.262.853.

- Parque Nacional El Impenetrable (Chaco), recorte de $16.916.834.

- Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan (Misiones), recorte de $12.123.088.

- Parque Nacional Iberá (Corrientes), recorte de $31.904.080.

- Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires), recorte de $12.086.001.

- Parque Nacional Aconquija (Tucumán), recorte de $12.712.470.

- Parque Nacional Los Arrayanes (Neuquén), recorte de $6.222.734.

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