miércoles 11 de marzo 2026

Curiosidades

La rara y exquisita flor autóctona que se vio en San Guillermo

La extravagante flor forma parte del grupo de flora de vegetación baja y achaparrada que se encuentra en las zonas más altas del Parque Nacional San Guillermo donde las condiciones climáticas son extremas.

Por Viviana Pastor
La hermosa flor en el Parque de San Guillermo.&nbsp;

La hermosa flor en el Parque de San Guillermo. 

Margarita de San Guillermo es el nombre de esta delicada y rara flor que se pudo ver en el Parque Nacional San Guillermo y que todos pudieron conocer gracias un guía del parque Guido Altamira que compartió la foto en sus redes sociales.

“Esta es un Margarita de San Guillermo, (Chaetanthera pulvinata), es una especie endémica del Parque Nacional San Guillermo, esta especie crece a un ritmo de 1 a 3 mm por año. En 10 años que llevo trabajando como Guía del PNSG es la primera vez que veo un ejemplar, seguramente pocos entenderán la emoción, pero para que tomen idea del hecho este ejemplar en particular no tiene menos de 80 años viviendo en un ambiente tan frágil como hostil”, publicó.

¡Si emociona la foto, lo que será verla en vivo y en directo! Tan delicada viviendo entre piedras y a unos 4.000 msnm.

“En tiempos que debatimos la reforma de la Ley de Glaciares dejo esta imagen para tomar conciencia de lo importante que es conservar tanto los ambientes glaciares como los humedales de altura (vegas)”, agregó Altamira.

En la página patrimonionatural.com señalaron que la Margarita de San Guillermo es una especie endémica de la ecorregión de la puna argentina.

image

Su hermosa flor blanca se asemeja a una margarita común, de ahí su nombre.

Forma parte del grupo de flora de vegetación baja y achaparrada que se encuentra en las zonas más altas del Parque Nacional San Guillermo donde las condiciones climáticas son extremas.

La Margarita de San Guillermo es una de las especies más representativas de la flora local, adaptada a las bajas temperaturas y a la escasez de agua. Su presencia en el parque es un testimonio de la rica biodiversidad y la adaptación de las plantas a las condiciones del entorno.

El parque

El Parque Nacional San Guillermo tiene áreas que superan los 4000 metros sobre el nivel del mar. Fue creado en el año 1998 y se ubica al Norte de la provincia en una zona deshabitada por el hombre y de difícil acceso. San Guillermo protege el ambiente de puna y alta montaña donde habitan un importante número de vicuñas.

La belleza de sus paisajes única producto de sus abruptas quebradas y los vastos llanos de altura, que se extienden entre la Cordillera de los Andes y los cordones precordilleranos. Contiene el sector más austral de la Puna.

(Fuente: Destino San Juan)

