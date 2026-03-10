Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

Después de ser denunciado por las violaciones contra una adolescente y de pasar cuatro meses encerrados en el penal de Chimbas, finalmente se comprobó que las acusaciones contra el DJ caucetero señalado como un abusador eran falsas. El fiscal del caso pidió desestimar la acción penal contra el muchacho y dejarlo en libertad a raíz de que la supuesta víctima admitió que había mentido para perjudicarlo porque deseaba que se madre se peleara con él y volviera con su padre.

El sobreseimiento total y definitivo de G.S., de 31 años , fue solicitado días atrás por el fiscal Mariano Juárez Prieto y de esa manera pidió dejar sin efecto la grave imputación que pesaba contra éste por el delito de abuso sexual agravado por la convivencia. Ahora, falta que la jueza de garantías Gloria Chicón se expida al respecto en los próximos días y ordene la inmediata liberación del joven DJ, que aún permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

image La imputación fue impulsada por el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI.

Hasta la fecha, el muchacho pasó 127 días preso por los abusos sexuales que no cometió. El fiscal Juárez Prieto finalmente tuvo que darles la razón al propio imputado, que siempre negó las acusaciones, y a los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre, quienes desde un principio señalaron que la denuncia no tenía sustento, que su cliente nunca había convivido con la supuesta víctima y que le parecía excesiva una medida coercitiva como la prisión preventiva. Esto lo plantearon en noviembre último, cuando trasladaron al DJ al penal de Chimbas y también en febrero pasado cuando dispusieron la prorroga de los plazos de la detención.

image Los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre, los defensores.

El ahora escandaloso caso empezó el 1 de noviembre del 2025, cuando el padre de la chica denunció en la UFI ANIVI los presuntos abusos sexuales que había sufrido la adolescente de 15 años por parte de su padrastro o novio de su mamá. Fue después de que la jovencita fuera internada por una crisis de nervios y un intento de suicidio.

En ese entonces ella dijo que nunca lo había dicho, pero que su mamá lo sabía. En ese primer relató aseguró que el DJ a veces se quedaba a solas con ella y aprovechaba para someterla sexualmente. La chica sostuvo esa versión, pero después pidió declarar nuevamente ante los profesionales de ANIVI y se retractó. Ahí reconoció que todo era falso. Afirmó que había mentido porque no quería a su padrastro y buscaba que su mamá volviera a reanudar la relación con su padre.