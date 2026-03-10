miércoles 11 de marzo 2026

Otra vez el Teresa de Calcuta

Asaltaron a un delivery en Pocito, le robaron el celular y encima lo estafaron en $381.000 de su billetera virtual

Un trabajador de Pedidos Ya fue a dejar un pedido y fue asaltado por una pareja que le robó el celular. Una vez que tomaron su aparato, los ladrones hicieron una transferencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Asaltado y estafado. Sí, un delivery de Pedidos Ya sufrió el ataque por partida doble de una pareja en la zona de Pocito. Y otra vez sucedió en el barrio Teresa de Calcuta, adonde fue a dejar un pedido. Allí fue sorprendido por dos delincuentes que lo encañonaron, le robó el celular y, encima, posteriormente le sacaron $381.000 de su billetera virtual.

La víctima del robo y la estafa fue Julio Illanes, de 62 años, quien cerca de las 23:30 del lunes 9 de marzo llegó al barrio Teresa de Calcuta para entregar un pedido, informaron fuentes judiciales. Según relató luego a los policías de la Comisaría 6ª, al arribar al lugar no vio a nadie y esperó unos instantes hasta que aparecieron un hombre y una mujer.

De acuerdo con su denuncia, el sujeto sacó un arma de fuego -tipo pistola 9 mm- y le ordenó que entregara sus pertenencias. El delivery se negó e intentó resistirse, pero en medio de un forcejeo los delincuentes lograron arrebatarle su celular Samsung. Después del robo, los ladrones escaparon.

El hombre regresó luego a su casa y, utilizando el celular de su hijo, revisó su cuenta de Mercado Pago. Fue entonces cuando descubrió que desde su teléfono habían realizado una transferencia por $381.000 a la billetera virtual de una mujer desconocida. El hecho es investigado por la UFI de Delitos contra la Propiedad, que lo encuadró como robo agravado por el uso de arma de fuego seguido de estafa.

