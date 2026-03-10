Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

Después de 5 años y tras haber recibido una condena por el uso personal de una camioneta que había sido secuestrada por las autoridades, el ex Jefe del Depósito Judicial , el ex comisario Gustavo Padilla , se sentó nuevamente en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio en su contra, esta vez, por peculado. Es que está sospechado de presuntas maniobras de estafa y falsificación a través de la cuales compró un auto que estaba bajo su custodia.

No está solo frente al juez de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional, Víctor Muñoz Carpino , también están acusados de cometer los ilícitos -enmarcados en peculado- los policías Gómez y Chirino por una supuesta participación en el ardid.

Padilla dirigía el Depósito Judicial de la Policía de San Juan, situado en 9 de Julio, y desató un escándalo en 2019 cuando se conoció que ocupaba una camioneta Toyota Hilux, secuestrada en una causa penal, para uso personal. De hecho, la tenía en su casa y se hacía llevar al trabajo en un móvil. El caso salpicó al juez Pablo Flores, titular del entonces Segundo Juzgado de Instrucción, quien había entregado esa camioneta a Padilla de forma irregular.

Finalmente, el magistrado renunció a su cargo porque se le avecinaba el jury de enjuiciamiento, mientras que el ex comisario fue condenado en septiembre de 2021 a 6 meses de prisión en suspenso por la jueza Mónica Lucero, del entonces Tercer Juzgado Correccional, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Quien actualmente está suspendido y a la espera de la exoneración en la Policía afronta un nuevo juicio por peculado, estafa y falsificación de documento público. En esa causa también se encontraba acusado el oficial inspector Mauricio Oro, que trabajaba en la Comisaría 3ra. No obstante, en la audiencia que se llevó adelante este martes por la mañana sólo había tres imputados.

A Padilla lo acusan de aprovecharse de una mujer, propietaria de un Chevrolet Corsa que se hallaba radiado en el Depósito Judicial por una infracción de tránsito. Según el requerimiento fiscal, el excomisario engañó a la mujer y le entregó 25 mil pesos para quedarse con el coche. La maniobra ilegal se selló con la firma de los papeles en una escribanía el 20 de agosto de 2019.

Por otro lado, con ayuda del oficial Oro, Padilla obtuvo un acta trucha de la Comisaría 3ra –que intervenía por la infracción- con la firma de su jefe para que le entregaran la documentación del rodado y de esa forma sacó el vehículo del Depósito Judicial el 21 de agosto de 2019, todo esto sin autorización del Juzgado de Faltas competente.

Todo saltó a la luz cuando detectaron esa acta trucha, con la firma falsificada del jefe de la Comisaría 3ra., con la que se apoderaron del Corsa. Eso motivó la denuncia penal del responsable de esa dependencia. Paralelamente, la dueña del auto descubrió que había sido estafada por Padilla y también lo denunció.

En representación del Ministerio Público está la fiscal Silvina Gerarduzzi, mientras que en la defensa de los acusados se encuentra al frente el ex secretario de Seguridad y habitual defensor de los policías, Gustavo Sánchez.