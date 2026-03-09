Un joven llegó malherido al hospital de Caucete y aseguró que dos sujetos le dieron una brutal paliza

Un violento episodio ocurrido en Caucete es investigado por la Justicia, luego de que un joven llegara gravemente herido al hospital César Aguilar y denunciara haber sido atacado y amenazado con un arma de fuego por dos hombres, según publicó el diario Info Caucete.

Procedimiento Detienen a un hombre en Villa Hipódromo por una causa de tenencia de armas

Gravísimo Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

En el hecho intervino personal de la UFI Genérica , a cargo del ayudante fiscal Mario Quiroga, mientras que las primeras actuaciones estuvieron a cargo de personal de la Comisaría 9na. Según el informe judicial, el procedimiento se inició este 8 de marzo alrededor de las 22:30, cuando efectivos policiales fueron comisionados al hospital departamental tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre que habría sido agredido.

En el lugar, Malena Agüero, quien se presentó como hermana de la víctima, informó que el herido era Daniel Enrique Agüero Flores, de 31 años. La mujer relató que su hermano habría sido brutalmente golpeado y amenazado con un arma de fuego en el interior de Villa Santa Isabel.

De acuerdo con su testimonio, los presuntos agresores serían de apellido Fernández. Además, indicó que uno de los señalados se desempeñaría como funcionario policial.

Acorde se publico, el médico de guardia del hospital caucetero determinó que, debido a la gravedad de las lesiones, Agüero Flores debía ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson de la capital sanjuanina para recibir atención especializada, ya que el hombre permanece internado con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC).

Tras tomar conocimiento del hecho, el ayudante fiscal Quiroga dispuso la apertura de una investigación por los delitos de lesiones (artículo 89 del Código Penal) y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Ahora la UFI Genérica busca reconstruir cómo ocurrió el ataque, identificar el rol de los presuntos agresores y determinar las responsabilidades penales en el violento episodio ocurrido en la Villa Santa Isabel, situada en la comuna caucetera.