lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Un joven llegó malherido al hospital de Caucete y aseguró que dos sujetos le dieron una brutal paliza

Por el violento episodio, que habría ocurrido en el interior de la Villa Santa Isabel, un fiscal de la UFI Genérica abrió una causa para esclarecer quiénes fueron los responsables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento episodio ocurrido en Caucete es investigado por la Justicia, luego de que un joven llegara gravemente herido al hospital César Aguilar y denunciara haber sido atacado y amenazado con un arma de fuego por dos hombres, según publicó el diario Info Caucete.

Lee además
caos en tribunales: un reo admitio haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intento atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal
detienen a un hombre en villa hipodromo por una causa de tenencia de armas
Procedimiento

Detienen a un hombre en Villa Hipódromo por una causa de tenencia de armas

En el hecho intervino personal de la UFI Genérica, a cargo del ayudante fiscal Mario Quiroga, mientras que las primeras actuaciones estuvieron a cargo de personal de la Comisaría 9na. Según el informe judicial, el procedimiento se inició este 8 de marzo alrededor de las 22:30, cuando efectivos policiales fueron comisionados al hospital departamental tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre que habría sido agredido.

En el lugar, Malena Agüero, quien se presentó como hermana de la víctima, informó que el herido era Daniel Enrique Agüero Flores, de 31 años. La mujer relató que su hermano habría sido brutalmente golpeado y amenazado con un arma de fuego en el interior de Villa Santa Isabel.

De acuerdo con su testimonio, los presuntos agresores serían de apellido Fernández. Además, indicó que uno de los señalados se desempeñaría como funcionario policial.

Acorde se publico, el médico de guardia del hospital caucetero determinó que, debido a la gravedad de las lesiones, Agüero Flores debía ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson de la capital sanjuanina para recibir atención especializada, ya que el hombre permanece internado con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC).

Tras tomar conocimiento del hecho, el ayudante fiscal Quiroga dispuso la apertura de una investigación por los delitos de lesiones (artículo 89 del Código Penal) y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Ahora la UFI Genérica busca reconstruir cómo ocurrió el ataque, identificar el rol de los presuntos agresores y determinar las responsabilidades penales en el violento episodio ocurrido en la Villa Santa Isabel, situada en la comuna caucetera.

Temas
Seguí leyendo

Piden encarcelar al médico sanjuanino acusado de abusar a una paciente

Arrancó el juicio contra los efectivos de la Policía Federal sospechados de robar un millonario botín

Fisioterapeuta trucha atrapada en el Hospital Rawson trabajando gratis: quedó libre

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

Mala praxis en el Hospital Rawson: la defensa de la acusada impugnó la sentencia y busca la absolución

Falleció a los dos días de ser atropellado por un motociclista en Pocito: la autopsia fue clave para la causa

Detienen a un ladrón que robó una moto en Caucete: la había dejado escondida cerca de la Difunta Correa

Tres allanamientos y dos detenidos por un robo a Naturgy

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, choco de atras a otra y fallecio producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

Te Puede Interesar

En San Juan, los combustibles subieron hasta un 3% en las estaciones de servicio
Por el conflicto en Medio Oriente

En San Juan, los combustibles subieron hasta un 3% en las estaciones de servicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una carambola a tres bandas que termina en el juzgado federal de San Juan
Análisis

Una carambola a tres bandas que termina en el juzgado federal de San Juan

Arrancó el juicio contra los efectivos de la Policía Federal sospechados de robar un millonario botín
Tras idas y vueltas

Arrancó el juicio contra los efectivos de la Policía Federal sospechados de robar un millonario botín

La migración de pacientes a los hospitales públicos pone bajo presión el funcionamiento del CIMYN
Salud privada

La migración de pacientes a los hospitales públicos pone bajo presión el funcionamiento del CIMYN

Orrego impulsa el potencial de San Juan ante inversores en Nueva York
Política

Orrego impulsa el potencial de San Juan ante inversores en Nueva York