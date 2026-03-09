lunes 9 de marzo 2026

Por el conflicto en Medio Oriente

En San Juan, los combustibles subieron hasta un 3% en las estaciones de servicio

Sin embargo, según la Cámara de Expendedores de Combustibles, el incremento fue inferior que a nivel nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
estaciones de servicio 2.jpg

Por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el combustible de San Juan tuvo un aumento menor que a nivel nacional. Mientras en el país, según medios nacionales, hubo un incremento de entre el 4% y 7%, en la provincia no logró perforar el 3%. Hay incertidumbre por los alcances que puede llegar a tener la situación geopolítica mundial.

Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, confirmó que en San Juan el precio del combustible también experimentó subas, aunque del 2% al 3%, dependiendo de la petrolera. El incremento se produce fundamentalmente por las variaciones del precio internacional del barril del petróleo por el conflicto de Medio Oriente y problemas en el Estrecho de Ormuz.

El dirigente empresarial dijo que la modificación en el valor de los combustibles está sucediendo en todo el mundo, siendo una problemática que trasciende las fronteras nacionales. “El sector está a la espera de que el conflicto bélico se tranquilice para que se normalice el precio del petróleo, el cual es el eje central del costo de los productos”, dijo a Tiempo de San Juan.

La suba que se produjo en la provincia es menor que a nivel nacional, de acuerdo a medios de comunicación de Buenos Aires. En este sentido, aseguraron que en el país el precio tuvo un aumento que estuvo entre el 4% y 7%, y en las estaciones de servicio de San Juan no alcanzó el 3%.

Cabe destacar que durante la jornada el precio del petróleo Brent superó los 100 dólares por barril, un nivel que no se registraba desde 2022, en una suba que comenzó a dispararse a partir del ataque de los Estados Unidos e Israel contra Irán, y que podría seguir escalando de acuerdo a la evolución de ese conflicto bélico.

El índice Brent, que se utiliza en Europa y es referencia internacional, llegó hoy a 108,15 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos estuvo en 107,97 dólares por barril; en ambos casos, unas cotizaciones muy superiores a las cifras previas al conflicto, que se situaban en 82 y 77 dólares, respectivamente.

Según lo viene publicando en los días previos la Agencia Noticias Argentinas, una de las cuestiones que generaron alarma en el mercado petrolero es la crítica situación en el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que se transportan cada día unos 15 millones de barriles de crudo, cerca del 20% del petróleo mundial, según datos de la firma de investigación Rystad Energy.

Temas
