Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto minero Vicuña

En el marco de su agenda en Vancouver, Canadá, el gobernador Marcelo Orrego se reunió con autoridades de la empresa Fluor: Leonardo Kaid, Vancouver General Manager; Peter Gopfert, Vicuna Project Director; Alex Azparrent, Vicuna Supply Chain Director; Fernando Figueroa, Vicuna Deputy Project Director; y Pablo Latus, Vicuna Project Process Manager.
Durante el encuentro, los representantes de la firma -que tiene a su cargo el diseño, la gestión de obra y las contrataciones vinculadas a la construcción de la mina Vicuña en San Juan- presentaron al gobernador un modelo 3D en el que se detallan los principales aspectos constructivos y los procesos previstos para el desarrollo de la futura mina en la provincia.
Orrego se encuentra en Vancouver desarrollando una agenda institucional vinculada al fortalecimiento de inversiones mineras estratégicas para la provincia de San Juan.