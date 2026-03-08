lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y probabilidad de tormentas aisladas por la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado-1jpgwebp.webp

El inicio de la semana en San Juan estará marcado por el calor y la posibilidad de inestabilidad hacia la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 9 de marzo se presentará con cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la jornada y una temperatura máxima que rondará los 28 grados.

Lee además
Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo
¡otra vez alerta! pronostican la llegada de tormentas electricas y granizo en san juan
Protección Civil

¡Otra vez alerta! Pronostican la llegada de tormentas eléctricas y granizo en San Juan

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 16 °C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%. Las condiciones se mantendrían similares durante la mañana, cuando el termómetro subiría hasta los 18 °C y el cielo seguiría con nubosidad parcial.

El momento de mayor inestabilidad podría llegar por la tarde. El SMN anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que podría ubicarse entre el 10% y el 40%. En ese tramo del día se alcanzaría la temperatura máxima prevista de 28 °C. Además, el viento soplaría desde el sector sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderían a estabilizarse nuevamente. El cielo volvería a presentarse parcialmente nublado, la temperatura descendería hasta los 24 °C y la probabilidad de lluvias volvería a ubicarse entre el 0 y el 10%.

Temas
Seguí leyendo

San Juan, en el top 3 de las más calurosas: cuándo llegaría el viento y ¿habrá tormentas?

Por qué no existe un registro de agresores sexuales en San Juan: las razones legales detrás de un debate de alta tensión

En Media Agua, Villarruel estuvo en una reconocida estación de servicio y una foto lo demuestra

El 76% de los delitos contra menores investigados en San Juan son por abuso sexual

Martín Krywokulski, el divulgador sanjuanino que en las redes le pelea a la "chatura" con la filosofía

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
votaron a la reina y la virreina de la fiesta de la empanada casera en la bebida: quienes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado
Historias del Crimen

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas
En 9 de Julio

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas

Te Puede Interesar

Por qué no existe un registro de agresores sexuales en San Juan: las razones legales detrás de un debate de alta tensión
Análisis

Por qué no existe un registro de agresores sexuales en San Juan: las razones legales detrás de un debate de alta tensión

Por Luz Ochoa
¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

En Media Agua, Villarruel estuvo en una reconocida estación de servicio y una foto lo demuestra
Sarmiento

En Media Agua, Villarruel estuvo en una reconocida estación de servicio y una foto lo demuestra

Milei dijo cuándo empezará la inflación con cero y apuntó contra el kirchnerismo: No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri
Video

Milei dijo cuándo empezará la inflación con cero y apuntó contra el kirchnerismo: "No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri"

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal