¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

El inicio de la semana en San Juan estará marcado por el calor y la posibilidad de inestabilidad hacia la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 9 de marzo se presentará con cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la jornada y una temperatura máxima que rondará los 28 grados.

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 16 °C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%. Las condiciones se mantendrían similares durante la mañana, cuando el termómetro subiría hasta los 18 °C y el cielo seguiría con nubosidad parcial.

El momento de mayor inestabilidad podría llegar por la tarde. El SMN anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que podría ubicarse entre el 10% y el 40%. En ese tramo del día se alcanzaría la temperatura máxima prevista de 28 °C. Además, el viento soplaría desde el sector sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderían a estabilizarse nuevamente. El cielo volvería a presentarse parcialmente nublado, la temperatura descendería hasta los 24 °C y la probabilidad de lluvias volvería a ubicarse entre el 0 y el 10%.