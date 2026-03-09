En la Libertador, el lifting histórico está a punto de terminarse: ya se planea la mejora hacia el Este y hasta achicar los boulevares

La histórica obra de la Avenida Libertador entre Las Heras y Santa María de Oro entró en su etapa final. Ahora se trabaja en mejorar cordones y boulevares.

La emblemática avenida Libertador General San Martín está a pocos días de mostrar su nueva cara de forma definitiva. El titular de Vialidad Provincial, Omar Lucero , confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN que las obras de remodelación histórica se culminan este mismo mes de marzo, cumpliendo con el año de plazo que se había estipulado originalmente. Actualmente, la parte vial se encuentra terminada en su totalidad y los obreros se concentran en las tareas de terminación de arquitectura en la zona del cruce con calle Del Bono y cerca de la Plaza de Desamparados.

Lucero explicó que la famosa avenida ya cuenta con la superficie final: "La parte concreto asfáltico, la pavimentación está completada. Lo que se está terminando ahora es el tema de los rellenos del boulevard central y con eso se concluiría la parte del contrato. Yo calculo que a mediados de marzo debería estar terminando", informó. Asimismo, aclaró que solo resta la pintura una vez que finalicen los trabajos de relleno en el sector central.

Sin embargo, el plan oficial para la arteria más importante de la ciudad no termina allí. Existe una interesante idea para el tramo que falta mejorar desde calle Las Heras hacia la avenida Rawson, en el sector este de la Capital. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, adelantó en Canal 13 San Juan que el objetivo es optimizar el espacio de circulación mediante el achique de los boulevares.

image

Sobre este nuevo proyecto, Perea manifestó que "hay intenciones de continuar con Avenida Libertador, se está evaluando hacia el Este completo. Hay un proyecto que se lo he presentado, hemos hablado junto con el gobernador (Marcelo Orrego) y la intendenta de la capital (Susana Laciar) de achicar los boulevares. Si vos ves el boulevard de Libertador de Alem a Rawson, tiene casi 4 ó 5 metros, pasan muchos vehículos, colectivos, y no hay necesidad porque no lo utiliza nadie. Así que la idea, estamos trabajando en eso, es achicar el bulevard y generar un ensanche de aproximadamente 1 metro ó 1 metro y medio de cada uno de los sectores de la avenida Libertador, media trocha diría. Así que vamos a beneficiar mucha gente".

image

El camino de la metamorfosis: paso a paso de una obra histórica

El proceso de transformación comenzó formalmente en noviembre de 2024 con el lanzamiento de la licitación para la repavimentación del tramo comprendido entre Las Heras y Santa María de Oro. Este proyecto surgió como una respuesta a la situación crítica de la calzada, que presentaba baches, grietas y un deterioro profundo por ser una de las vías de mayor tránsito en la provincia. Aunque la obra había sido planeada anteriormente, fue la gestión de Marcelo Orrego la que decidió aplicar más de 2.027 millones de pesos de fondos provinciales para mejorarla.

image

Los trabajos en el terreno, ejecutados por la empresa Federico Hermanos, se iniciaron en marzo de 2025 bajo un esquema de ejecución por etapas para no interrumpir el flujo vehicular de la zona. La obra incluyó el reemplazo de las losas de hormigón que estaban deterioradas y el reacondicionamiento de la base. Luego se procedió al sellado de juntas y fisuras antes de avanzar con la nueva superficie.

La intervención abarcó aproximadamente 3,2 kilómetros de longitud y consistió en un tratamiento estructural profundo.

image

Lo más destacado desde el punto de vista técnico fue la utilización, por primera vez en San Juan, de materiales de última generación para garantizar la durabilidad ante el uso intenso de la arteria. El pavimento no consistió en una mezcla común, sino que se conformó mediante tres capas de concreto seguidas por la colocación de una geomembrana o geogrilla, un material novedoso que refuerza la estructura del pavimento y mitiga el reflejo de grietas hacia la superficie. Finalmente, se aplicó el pavimento definitivo con un espesor de cinco a seis centímetros, completando así una estructura vial diseñada para resistir el paso del tiempo y el alto volumen de vehículos y colectivos que circulan diariamente

La obra también contempló mejoras en los cordones, el boulevard central y la señalización horizontal necesaria para la seguridad vial, que es lo que se está completando por estos días.