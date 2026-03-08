Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

La noche del sábado tuvo clima de fiesta en La Bebida. En la sede de la Unión Vecinal de la localidad de Rivadavia se desarrolló la primera edición de la Fiesta de la Empanada Casera , un evento que convocó a vecinos y familias que se acercaron para disfrutar de música, gastronomía y la elección de la reina.

En ese marco se realizó el tradicional certamen que coronó a las representantes del evento. La elegida como Reina de la Empanada Casera fue Camila Sánchez, mientras que Micaela Ribes fue distinguida como virreina, según informaron desde la organización.

image De izquierda a derecha, la virreina Micaela Ribes y la reina Camila Sánchez. Foto: La Diecinueve.

El encuentro reunió a un importante marco de público y, de acuerdo a los organizadores, significó la recuperación de una celebración con perfil familiar que no se realizaba desde hacía varios años en el lugar.

Además de la elección de la soberana, uno de los momentos centrales de la noche fue el concurso gastronómico, donde distintas participantes presentaron sus preparaciones para competir por la mejor empanada criolla.

El primer lugar fue para Elena Ontivero, mientras que Maira Ribes obtuvo el segundo puesto y Eva Espinoza quedó en tercer lugar.

image Elena Ontivero ganó el concurso gastronómico. Foto: La Diecinueve.

Las empanadas fueron evaluadas por un jurado integrado por el chef internacional Pablo Tejada, junto a Oscar Jaled y el chef Patricio Coghlann, quienes tuvieron la tarea de definir las preparaciones más destacadas de la noche.

La fiesta había sido anunciada días antes con la presentación de las candidatas que participaron del certamen de belleza. Entre las postulantes figuraban Camila Sánchez, Malena Martínez, Gabriela Pontes, Melani Catalini, Micaela Ribes, Priscila Pastran, Gabriela Caballero, Mía Úbeda, Melani Vega, Laura Blanco, Lourdes Quiroga, Agustina Marín, Loana Blanco y Yuliana Jofré.

Desde la organización señalaron que el objetivo es instalar la celebración dentro del calendario de actividades del departamento, combinando gastronomía, tradición y participación comunitaria en torno a uno de los platos más representativos de la cocina regional.