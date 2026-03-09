lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Momento crítico

Piden ayuda para la familia del motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Kevin Ruarte permanece internado en estado crítico en el Hospital Rawson. Sus familiares iniciaron una colecta solidaria para ayudar a su pareja y a su madre, que deben quedarse en Capital para acompañarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Familiares y amigos de Kevin Ruarte, el joven motociclista que se encuentra en estado crítico tras protagonizar un violento choque múltiple en la Ruta 20, iniciaron una colecta solidaria para ayudar a su entorno más cercano mientras atraviesa el proceso de recuperación.

Lee además
piden cadenas de oracion por el motociclista que quedo grave tras el cuadruple choque en ruta 20
Qué se investiga

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20
Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

La campaña busca asistir a Rocío Campos, pareja del joven, y a su madre, Zulma, quienes deben permanecer en la Capital sanjuanina acompañándolo durante su internación. Ambas dependen de ingresos diarios para sostenerse, por lo que la colecta apunta a cubrir gastos de traslado, alimentación y otras necesidades básicas durante este difícil momento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Kevinesfuerte, a nombre de Campos Rocío Anabela Isabel.

Cómo fue el choque

El siniestro ocurrió sobre Ruta 20 y tuvo características dramáticas. De acuerdo a la información policial, todo comenzó cuando un Volkswagen Suran, conducido por Daniel Tapia (40), se detuvo sobre la banquina sur de la ruta debido a un desperfecto mecánico. Mientras el conductor revisaba el motor con el capot levantado, una motocicleta de 150 cc —cuyo conductor aún no fue identificado— impactó contra la parte trasera izquierda del vehículo.

El motociclista cayó al asfalto, aunque logró incorporarse por sus propios medios. Sin embargo, segundos después ocurrió la parte más grave del accidente: Kevin Ruarte (24), que circulaba detrás en una moto 110 cc negra, no logró esquivar el vehículo detenido e impactó violentamente.

Por la fuerza del golpe, el joven salió despedido unos 15 metros y cayó en medio de la calzada. La tragedia se agravó cuando un Volkswagen Gol, conducido por Facundo Farías (28), que circulaba en el mismo sentido, no logró frenar a tiempo y terminó arrollándolo.

Estado de salud crítico

Ruarte fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson por el servicio de emergencias 107. Según informaron los médicos, presenta politraumatismos múltiples por arrollamiento, fracturas costales múltiples, fractura de clavícula bilateral, fracturas en ambos fémures y fractura de pelvis.

Además, sufrió un estallido de vejiga, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Actualmente permanece internado con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado, mientras su familia y amigos esperan su evolución y apelan a la solidaridad de la comunidad para poder acompañarlo durante este proceso.

Temas
Seguí leyendo

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Video: el conductor de una camioneta chocó de lleno a un auto estacionado y se fugó

El reo que intentó agredir al fiscal en Tribunales sumó una nueva causa en su contra

Robó dos caños de una casa en Santa Lucía, el dueño lo siguió en auto y terminó detenido

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

La creciente arrastró a dos camionetas en Sarmiento: en video, así sacaron los vehículos

Tremendo vuelco en Pedernal: un matrimonio terminó en el río y una mujer hospitalizada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, choco de atras a otra y fallecio producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes