Piden ayuda para la familia del motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Familiares y amigos de Kevin Ruarte, el joven motociclista que se encuentra en estado crítico tras protagonizar un violento choque múltiple en la Ruta 20, iniciaron una colecta solidaria para ayudar a su entorno más cercano mientras atraviesa el proceso de recuperación.

Dolor en las redes Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Qué se investiga Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

La campaña busca asistir a Rocío Campos, pareja del joven, y a su madre, Zulma, quienes deben permanecer en la Capital sanjuanina acompañándolo durante su internación. Ambas dependen de ingresos diarios para sostenerse, por lo que la colecta apunta a cubrir gastos de traslado, alimentación y otras necesidades básicas durante este difícil momento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Kevinesfuerte, a nombre de Campos Rocío Anabela Isabel.

Cómo fue el choque

El siniestro ocurrió sobre Ruta 20 y tuvo características dramáticas. De acuerdo a la información policial, todo comenzó cuando un Volkswagen Suran, conducido por Daniel Tapia (40), se detuvo sobre la banquina sur de la ruta debido a un desperfecto mecánico. Mientras el conductor revisaba el motor con el capot levantado, una motocicleta de 150 cc —cuyo conductor aún no fue identificado— impactó contra la parte trasera izquierda del vehículo.

El motociclista cayó al asfalto, aunque logró incorporarse por sus propios medios. Sin embargo, segundos después ocurrió la parte más grave del accidente: Kevin Ruarte (24), que circulaba detrás en una moto 110 cc negra, no logró esquivar el vehículo detenido e impactó violentamente.

Por la fuerza del golpe, el joven salió despedido unos 15 metros y cayó en medio de la calzada. La tragedia se agravó cuando un Volkswagen Gol, conducido por Facundo Farías (28), que circulaba en el mismo sentido, no logró frenar a tiempo y terminó arrollándolo.

Estado de salud crítico

Ruarte fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson por el servicio de emergencias 107. Según informaron los médicos, presenta politraumatismos múltiples por arrollamiento, fracturas costales múltiples, fractura de clavícula bilateral, fracturas en ambos fémures y fractura de pelvis.

Además, sufrió un estallido de vejiga, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Actualmente permanece internado con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado, mientras su familia y amigos esperan su evolución y apelan a la solidaridad de la comunidad para poder acompañarlo durante este proceso.