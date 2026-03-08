domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Con cupos de hasta 50 estudiantes por clase, las capacitaciones vinculadas a la minería se completaron rápidamente en el Obreros del Porvenir. Desde la institución aseguran que la demanda superó las expectativas y que muchos interesados quedaron en lista de espera. Los cursos volverán en los próximos meses.

Por David Cortez Vega
Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.

El impacto por la actividad minera en San Juan no solo se refleja en las universidades y en los grandes proyectos productivos, sino también en la formación de oficios. En la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir, los cursos vinculados al sector registraron este año una demanda que superó ampliamente las previsiones iniciales.

Lee además
la universidad catolica anuncio una diplomatura vinculada a la mineria
Educación

La Universidad Católica anunció una diplomatura vinculada a la minería
las otras carreras universitarias que presentaron gran demanda de aspirantes por el impacto minero en san juan
Educación

Las otras carreras universitarias que presentaron gran demanda de aspirantes por el impacto minero en San Juan

Así lo confirmó a Tiempo de San Juan Marcelo Caballero, autoridad de la institución, quien destacó el fuerte interés de quienes buscan capacitarse para ingresar al circuito laboral ligado a la minería. “Este año hubo muchísimos interesados e inscritos. Son seis cursos dentro de lo que es minería particularmente y están todos completos, con entre 40 y 50 chicos por curso, que es el tope que manejamos”, explicó.

Según detalló, la convocatoria fue tan alta que muchos interesados no lograron conseguir un lugar en las primeras cohortes y continúan consultando por nuevas inscripciones. En ese sentido, comentó que permanentemente reciben preguntas de personas que se van enterando de la propuesta y quieren sumarse.

Ante ese escenario, desde la escuela ya analizan repetir las capacitaciones durante los próximos meses. Caballero adelantó que los mismos cursos se volverán a dictar a partir de mayo, por lo que recomendaron a los interesados mantenerse atentos a la próxima apertura de inscripciones.

“Le pedimos a los interesados que estén atentos para fines de marzo o principio de abril, cuando abramos nuevamente las inscripciones”, indicó. “Le pedimos a los interesados que estén atentos para fines de marzo o principio de abril, cuando abramos nuevamente las inscripciones”, indicó.

Cursos pensados para el trabajo en campamentos mineros

La propuesta de formación incluye seis cursos de nivel intermedio, orientados principalmente a tareas que se desarrollan dentro de campamentos o en áreas de apoyo a la actividad minera.

Entre las capacitaciones se encuentran:

  • Desempeño en Mantenimiento, con contenidos vinculados al trabajo seguro y eficiente en campamentos mineros.
  • Recepcionista de excelencia, orientado a la hotelería y el hospedaje minero.
  • Supervisor de Campamento Minero, con una duración de tres meses.
  • Depósito y Logística en minería.
  • Servicio de Cocina para entornos mineros.
  • Aseo en campamentos.

La mayoría de estos cursos tiene una duración de dos meses y algunos comenzaron a dictarse en febrero. En ese momento, la cuota mensual fue fijada en $35.000.

Embed - Escuela Técnica Obreros del Porvenir on Instagram: " CAPACITACIONES EN MINERÍA // CURSOS DISPONIBLES Hoy te traemos toda la información de los diferentes cursos que ofrecemos de minería en @obrerosdelporvenir En cada flyer sale toda la información, horarios y valores de cuotas. ¡Si querés más información escribinos a nuestro WhatsApp 2645163957!"
View this post on Instagram

Una demanda que también se refleja en otros oficios

El interés por capacitarse no se limita únicamente a los cursos mineros. Desde la institución señalaron que todas las especialidades disponibles se encuentran con cupos completos, lo que refleja un fuerte movimiento en la formación laboral.

Entre los cursos con mayor demanda figuran mecánica del automotor, tornería, soldadura, administración contable, gastronomía, reparación de PC, torneado de madera, industria de la madera y dibujo publicitario.

De acuerdo con Caballero, el nivel de inscripciones superó incluso las expectativas iniciales que tenían al comenzar el ciclo de este año.

Un fenómeno que también se ve en las universidades

El interés por la minería también se está reflejando en la educación superior. En la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), las autoridades señalaron que durante el proceso de ingreso 2026 hubo una fuerte cantidad de aspirantes en carreras vinculadas al sector.

En la Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Minas registró 668 aspirantes dentro de un total de 2.880 inscriptos, mientras que en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales crecieron las inscripciones en Licenciatura en Ciencias Geológicas y Licenciatura en Geofísica. A esto se suma la Tecnicatura Universitaria en Exploración Geológica, que comenzará a dictarse en Jáchal y también despertó interés en su primera convocatoria.

Desde la casa de estudios vincularon este escenario con el impulso que atraviesa la actividad minera en la provincia, aunque señalaron que también influyen factores como la transversalidad de estas disciplinas y las posibilidades de inserción laboral.

Más capacitación para la industria

En la Universidad Católica de Cuyo (UCC) también se observa una estrategia orientada a la formación de recursos humanos para el sector. La institución anunció recientemente la diplomatura “Trabajo Minero Seguro: Riesgos, Prevención y Seguridad”, que comenzará el 13 de abril de 2026 bajo modalidad a distancia.

La capacitación está dirigida a trabajadores mineros, técnicos en higiene y seguridad, estudiantes de escuelas técnicas y personas interesadas en incorporarse al sector. Tendrá un costo de $80.000 en un pago o dos cuotas de $50.000.

Además, la universidad cuenta con diversas propuestas vinculadas a la industria, entre ellas diplomaturas en Industria Minera, Abastecimiento Minero, Higiene Industrial y Ergonomía, Seguridad y Gestión del Riesgo, además de programas de formación en liderazgo, recursos humanos y seguridad laboral aplicados a la actividad.

Temas
Seguí leyendo

Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico

La mega rotonda, más cerca: trámite clave para terminar con la "zona de la muerte" en San Juan

Curiosidad: la época en que San Juan fue parte de Estados Unidos

Ritmo y sensualidad: la sanjuanina Silvina Fredes deslumbró en un festival de danza árabe en México

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer

La ola de pavimentos urbanos en San Juan, casi concluida: ¿habrá versión 2026?

Para el bronce: los nombres de las primeras sanjuaninas feministas

Juan Antonio, el caucetero que fue intendente de Malargüe y dijo presente en la Vendimia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La rotonda en Ruta 20 y Gorriti tiene como meta terminar con los graves accidentes de tránsito que se dan en ese rincón de Santa Lucía,
Luz verde

La mega rotonda, más cerca: trámite clave para terminar con la "zona de la muerte" en San Juan

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

Imagen ilustrativa. 
Tribunales

Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20
Qué se investiga

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Te Puede Interesar

Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico video
Videonota

Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico

Por David Cortez Vega
Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan
Exclusivo

Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan

Detuvieron a un hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja en el B° Las Pampas
Pocito

Detuvieron a un hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja en el B° Las Pampas

Diversas organizaciones se manifestarán, en todo el país, por el Día Internacional de la Mujer
Conmemoración

Diversas organizaciones se manifestarán, en todo el país, por el Día Internacional de la Mujer

La Vuelta tiene a su reina: Había títulos que me faltaban y uno era este
Maribel Aguirre, campeona

La Vuelta tiene a su reina: "Había títulos que me faltaban y uno era este"