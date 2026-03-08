El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

El impacto por la actividad minera en San Juan no solo se refleja en las universidades y en los grandes proyectos productivos, sino también en la formación de oficios. En la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir , los cursos vinculados al sector registraron este año una demanda que superó ampliamente las previsiones iniciales.

Así lo confirmó a Tiempo de San Juan Marcelo Caballero, autoridad de la institución, quien destacó el fuerte interés de quienes buscan capacitarse para ingresar al circuito laboral ligado a la minería. “Este año hubo muchísimos interesados e inscritos. Son seis cursos dentro de lo que es minería particularmente y están todos completos, con entre 40 y 50 chicos por curso, que es el tope que manejamos”, explicó.

Según detalló, la convocatoria fue tan alta que muchos interesados no lograron conseguir un lugar en las primeras cohortes y continúan consultando por nuevas inscripciones. En ese sentido, comentó que permanentemente reciben preguntas de personas que se van enterando de la propuesta y quieren sumarse.

Ante ese escenario, desde la escuela ya analizan repetir las capacitaciones durante los próximos meses. Caballero adelantó que los mismos cursos se volverán a dictar a partir de mayo, por lo que recomendaron a los interesados mantenerse atentos a la próxima apertura de inscripciones.

Cursos pensados para el trabajo en campamentos mineros

La propuesta de formación incluye seis cursos de nivel intermedio, orientados principalmente a tareas que se desarrollan dentro de campamentos o en áreas de apoyo a la actividad minera.

Entre las capacitaciones se encuentran:

Desempeño en Mantenimiento, con contenidos vinculados al trabajo seguro y eficiente en campamentos mineros.

Recepcionista de excelencia, orientado a la hotelería y el hospedaje minero.

Supervisor de Campamento Minero, con una duración de tres meses.

Depósito y Logística en minería.

Servicio de Cocina para entornos mineros.

Aseo en campamentos.

La mayoría de estos cursos tiene una duración de dos meses y algunos comenzaron a dictarse en febrero. En ese momento, la cuota mensual fue fijada en $35.000.

Una demanda que también se refleja en otros oficios

El interés por capacitarse no se limita únicamente a los cursos mineros. Desde la institución señalaron que todas las especialidades disponibles se encuentran con cupos completos, lo que refleja un fuerte movimiento en la formación laboral.

Entre los cursos con mayor demanda figuran mecánica del automotor, tornería, soldadura, administración contable, gastronomía, reparación de PC, torneado de madera, industria de la madera y dibujo publicitario.

De acuerdo con Caballero, el nivel de inscripciones superó incluso las expectativas iniciales que tenían al comenzar el ciclo de este año.

Un fenómeno que también se ve en las universidades

El interés por la minería también se está reflejando en la educación superior. En la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), las autoridades señalaron que durante el proceso de ingreso 2026 hubo una fuerte cantidad de aspirantes en carreras vinculadas al sector.

En la Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Minas registró 668 aspirantes dentro de un total de 2.880 inscriptos, mientras que en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales crecieron las inscripciones en Licenciatura en Ciencias Geológicas y Licenciatura en Geofísica. A esto se suma la Tecnicatura Universitaria en Exploración Geológica, que comenzará a dictarse en Jáchal y también despertó interés en su primera convocatoria.

Desde la casa de estudios vincularon este escenario con el impulso que atraviesa la actividad minera en la provincia, aunque señalaron que también influyen factores como la transversalidad de estas disciplinas y las posibilidades de inserción laboral.

Más capacitación para la industria

En la Universidad Católica de Cuyo (UCC) también se observa una estrategia orientada a la formación de recursos humanos para el sector. La institución anunció recientemente la diplomatura “Trabajo Minero Seguro: Riesgos, Prevención y Seguridad”, que comenzará el 13 de abril de 2026 bajo modalidad a distancia.

La capacitación está dirigida a trabajadores mineros, técnicos en higiene y seguridad, estudiantes de escuelas técnicas y personas interesadas en incorporarse al sector. Tendrá un costo de $80.000 en un pago o dos cuotas de $50.000.

Además, la universidad cuenta con diversas propuestas vinculadas a la industria, entre ellas diplomaturas en Industria Minera, Abastecimiento Minero, Higiene Industrial y Ergonomía, Seguridad y Gestión del Riesgo, además de programas de formación en liderazgo, recursos humanos y seguridad laboral aplicados a la actividad.