sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

La Universidad Católica anunció una diplomatura vinculada a la minería

La propuesta comenzará el 13 de abril y se dictará a distancia. Forma parte de una amplia oferta académica que la casa de estudios desarrolla para capacitar recursos humanos vinculados al sector minero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carrera san juan unsj ucc.jpg

La Universidad Católica de Cuyo (UCC) anunció una nueva propuesta de formación vinculada a la actividad minera. Se trata de la diplomatura “Trabajo Minero Seguro: Riesgos, Prevención y Seguridad”, una capacitación orientada a fortalecer los conocimientos sobre prevención y seguridad laboral en uno de los sectores productivos más importantes de San Juan.

Lee además
la universidad catolica de cuyo inicio las obras de su plan integral de ahorro y uso responsable del agua
Educación

La Universidad Católica de Cuyo inició las obras de su Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua
un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e historicos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

La iniciativa es impulsada por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas y está dirigida a personas que ya trabajan o buscan incorporarse al ámbito minero. Desde la institución explicaron que el objetivo es brindar herramientas para identificar riesgos, aplicar medidas de prevención y promover prácticas seguras en los entornos laborales de la industria.

La diplomatura está destinada a operarios y contratistas mineros, técnicos en higiene y seguridad laboral, estudiantes de escuelas técnicas vinculadas a la minería, representantes sindicales o comunitarios y miembros de comunidades locales relacionadas con la actividad.

image

El cursado comenzará el 13 de abril de 2026 y se desarrollará bajo modalidad a distancia, lo que permitirá la participación de interesados de distintos puntos de la provincia. En cuanto al costo, la universidad informó que tendrá un valor de $80.000 en un único pago o dos cuotas de $50.000.

Una oferta más amplia vinculada al sector

La nueva diplomatura se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la Universidad Católica de Cuyo orientada a la formación de recursos humanos para la industria minera. En ese sentido, la casa de estudios cuenta con distintas propuestas académicas, programas de capacitación y servicios vinculados al sector.

Entre las carreras vinculadas a esta área se encuentran la Tecnicatura en Administración de Empresas, la Tecnicatura en Desarrollo de Software, la Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional y el Ciclo de Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional, orientadas a jóvenes de zonas alejadas y técnicos que buscan completar su formación profesional.

Además, la universidad ofrece diversas diplomaturas especializadas, entre ellas la Diplomatura en Industria Minera, Diplomatura en Abastecimiento Minero, Diplomatura en Turismo Rural Sostenible, Diplomatura en Tecnologías de la Información, Diplomatura en Responsabilidad Social y Sustentabilidad, Diplomatura en Higiene Industrial y Ergonomía, Diplomatura en Seguridad y Gestión del Riesgo, Diplomatura en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y la Diplomatura en Inspección de Control de Calidad en Proyectos de Infraestructura y Construcción.

La oferta también incluye programas de formación y certificaciones profesionales vinculados al ámbito minero, como certificaciones en Recursos Humanos con enfoque en industria minera y en Liderazgo para la industria minera, además de programas de capacitación permanente en seguridad y salud ocupacional.

A esto se suman cursos y talleres específicos, entre ellos capacitaciones introductorias para personal no minero, formación técnica para trabajadores de planta y jornadas de sensibilización comunitaria sobre la actividad minera.

Finalmente, la universidad también impulsa servicios de investigación y extensión, como el desarrollo de modelos para medir el impacto de la minería, planes de sostenibilidad para empresas del sector y programas de capacitación destinados a proveedores y comunidades vinculadas a la actividad.

Temas
Seguí leyendo

Fuerte sismo en La Rioja movió el suelo sanjuanino: ¿lo sentiste?

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

Lanzan 100 cursos gratuitos para formarse en San Juan, desde soldadura hasta marketing digital: cómo anotarse

Los misterios de las astillas de la Cruz de Cristo halladas por casualidad en San Juan

Cosas que le llaman la atención a un sanjuanino de la Vendimia

El "Spiderman de la Vía Blanca": el héroe inesperado que se robó los flashes con una tremenda pirueta

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Victoria, la sanjuanina que organiza torneos de rompecabezas para volver a conectar y entrenar la mente de una manera divertida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así se ve hoy la calle Amable Jones. video
El drone de Tiempo 

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Así se ve hoy la calle Amable Jones. video
El drone de Tiempo 

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Te Puede Interesar

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20
Qué se investiga

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Desayuno de la Coviar: un pedido de reducción de impuestos, convenios y una nutrida marcha ambientalista afuera
Tiempo en la Vendimia

Desayuno de la Coviar: un pedido de reducción de impuestos, convenios y una nutrida marcha ambientalista afuera

Observatorio Félix Aguilar. 
Vínculos internacionales

En medio del conflicto con Estados Unidos, qué hay detrás de la llegada de una comitiva china al Observatorio Félix Aguilar

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina