El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer , el gobernador Marcelo Orrego saludó a las sanjuaninas a través de las redes sociales. Con un video institucional, el mandatario provincial aprovechó la ocasión para destacar el rol de las mujeres en los diversos ámbitos.

"En este 8 de marzo reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas que trabajan, cuidan, emprenden y sostienen esta provincia todos los días. Sigamos abriendo caminos para que cada una tenga más oportunidades, más herramientas y pueda elegir su propio proyecto de vida, construyendo una sociedad más igualitaria", publicó en su perfil de Instagram.