domingo 8 de marzo 2026

En las redes

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer

Con un video institucional, el mandatario provincial aprovechó la ocasión para celebrar el rol de las mujeres en los diversos ámbitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el Día Internacional de la Mujer, el gobernador Marcelo Orrego saludó a las sanjuaninas a través de las redes sociales. Con un video institucional, el mandatario provincial aprovechó la ocasión para destacar el rol de las mujeres en los diversos ámbitos.

El Plan de Pavimentos Urbanos se inició en febrero de 2025 con calles de Rawson. Hoy solo queda por iniciar Valle Fértil.
Expectativa en los municipios

La ola de pavimentos urbanos en San Juan, casi concluida: ¿habrá versión 2026?
para el bronce: los nombres de las primeras sanjuaninas feministas
#8M

Para el bronce: los nombres de las primeras sanjuaninas feministas

"En este 8 de marzo reconocemos el impulso de miles de sanjuaninas que trabajan, cuidan, emprenden y sostienen esta provincia todos los días. Sigamos abriendo caminos para que cada una tenga más oportunidades, más herramientas y pueda elegir su propio proyecto de vida, construyendo una sociedad más igualitaria", publicó en su perfil de Instagram.

