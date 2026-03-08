En Media Agua, Villarruel estuvo en una reconocida estación de servicio y una foto lo demuestra
Antes de llegar al aeropuerto de Las Chacritas para tomar el vuelo hacia Buenos Aires, la Vicepresidenta hizo una breve parada en una estación de servicio de Media Agua. Allí se fotografió con una trabajadora y dos niños, imagen que luego comenzó a circular en redes sociales.
La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel dejó algunas escenas que confirman su paso por San Juan. Una de ellas ocurrió en Sarmiento, donde la autoridad hizo una breve parada en una estación de servicio antes de dirigirse al aeropuerto de Las Chacritas.
El paso de Villarruel por el lugar quedó registrado en una fotografía que comenzó a circular durante las últimas horas en redes sociales. En la imagen se la ve posando junto a una trabajadora de la estación de servicio y dos niños, en lo que fue un momento distendido durante su breve paso por la provincia.
Según trascendió, la parada se produjo en una estación ubicada en la intersección de las rutas nacionales 40 y 153, en la localidad de Media Agua. El encuentro fue breve, pero suficiente para que la vicepresidenta accediera a sacarse una foto con quienes se encontraban en el lugar.
La vicepresidenta arribó a San Juan cerca de las 17 junto a su comitiva, tras trasladarse desde Mendoza vía terrestre. De acuerdo con fuentes oficiales, la escala en la provincia se debió a que no consiguió vuelos de regreso hacia Buenos Aires desde la vecina provincia.
Finalmente, cerca de las 17:30, el avión que la transportaba partió desde el aeropuerto sanjuanino en medio de un operativo “muy rápido”, del que participaron efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM), Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y bomberos.
La presencia de la Vicepresidenta se produjo apenas un día después de su participación en el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina, realizado en el Park Hyatt Mendoza en el marco de las actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia.