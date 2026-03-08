Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico

Con el movimiento que genera el regreso de los estudiantes a las aulas , el tránsito volvió a sentirse con más intensidad en la Ciudad de San Juan . Para medir el impacto, el móvil de Tiempo de San Juan salió a la calle y recorrió uno de los corredores más transitados de la Capital en pleno mediodía.

El trayecto elegido fue por Avenida Libertador, en sentido Este-Oeste, desde Avenida Rioja, en el comienzo del microcentro, hasta calle Santa María de Oro, en el límite entre Capital y Rivadavia. En total, se trata de un recorrido de 4,6 kilómetros que atraviesa buena parte de la ciudad.

El viaje comenzó pasadas las 12 del mediodía de un día de semana, en una franja horaria marcada por la salida de escuelas y el movimiento habitual del centro. Según la estimación previa de Google Maps, el recorrido en automóvil podía demorar entre 10 y 24 minutos, dependiendo del tránsito.

Durante el trayecto se contabilizaron 17 semáforos. Algunos jugaron a favor: en el microcentro varios se encontraban en verde, lo que permitió avanzar con cierta fluidez en los primeros tramos.

Las primeras complicaciones aparecieron frente al Centro Cívico, donde se registró congestión por obras en calle España entre Avenida Libertador y San Luis. A esto se sumó la presencia de varios colectivos detenidos en la parada ubicada sobre la vereda norte y el flujo constante de vehículos particulares.

Más adelante, al pasar Roger Balet, el tránsito volvió a volverse más lento. En ese sector de Desamparados solo había un carril habilitado en Avenida Libertador hasta Santa María de Oro, debido a trabajos de mantenimiento en la calzada. Ese tramo, de aproximadamente 600 metros, generó demoras adicionales.

En paralelo, el movimiento escolar también se hizo notar. A esa hora, estudiantes y docentes comenzaban a retirarse de distintos establecimientos céntricos, lo que incrementó el flujo de peatones y vehículos en puntos específicos de la avenida.

Las zonas con mayor concentración se observaron en inmediaciones de la Escuela Sarmiento, sobre Avenida Libertador entre Catamarca y Alem; también en la Escuela Modelo, en la esquina con calle Alvear; y cerca de Santa María de Oro, a pocos metros del ingreso al Colegio Pérez Hernández.

Justamente cerca de la Escuela Modelo se registró una maniobra indebida: una camioneta realizó un giro en U sobre Avenida Libertador y Alvear, una acción que obligó a otros conductores a reducir la marcha.

Finalmente, tras atravesar el microcentro y parte de Desamparados, el cronómetro marcó 14 minutos y 46 segundos para completar el recorrido.