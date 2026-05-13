miércoles 13 de mayo 2026
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EN VIVO, San Martín va por el batacazo ante Platense: hora, formaciones y por dónde verlo

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El Verdinegro enfrenta este miércoles a Platense por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Schiapparelli apostará por un equipo alternativo pensando en la Primera Nacional, mientras que el Calamar llega fortalecido por su presente internacional y buscará sostener su buen momento en el torneo federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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El árbitro del partido

El encuentro por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 será arbitrado por Bruno Amiconi

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Por dónde verlo

El partido entre San Martín de San Juan y Platense se jugará este miércoles desde las 16.15 en el estadio Alfredo Beranger de Temperley y será televisado por TyC Sports. También podrá seguirse de manera online a través de TyC Sports Play.

La Copa Argentina vuelve a cruzarse en el camino de San Martín de San Juan como una chance de desahogo en medio de un semestre cargado de dudas. Este miércoles, desde las 16.15, el conjunto sanjuanino enfrentará a Platense en el estadio Alfredo Beranger de Temperley por un lugar en los octavos de final del certamen federal.

El equipo de Alejandro Schiapparelli llega golpeado tras dejar escapar puntos importantes frente a Patronato y todavía no logra afirmarse en la Primera Nacional después del descenso de la temporada pasada. La campaña irregular y la necesidad de mantenerse competitivo en el torneo de ascenso llevaron al entrenador a tomar una decisión clara: preservar nombres importantes y afrontar el duelo copero con una formación mixta.

Más allá de eso, en San Juan saben que la Copa suele ofrecer escenarios imprevisibles y oportunidades únicas. El Verdinegro ya supo protagonizar campañas recordadas en esta competencia y buscará volver a dar un golpe ante un rival de Primera División.

Del otro lado estará un Platense que atraviesa un contexto diferente. El conjunto de Vicente López encontró en el plano internacional una respuesta que no pudo sostener en el campeonato local. Luego de una floja participación en el Torneo Apertura, el equipo consiguió revitalizarse en la Copa Libertadores y quedó muy cerca de avanzar de fase.

Con Walter Zunino al mando, el Calamar intentará trasladar ese impulso a la Copa Argentina, torneo donde además arrastra una buena racha defensiva. Entre los relevos aparecerá un apellido conocido para el pueblo verdinegro: Matías Borgogno, exarquero sanjuanino que hoy integra el plantel bonaerense.

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