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Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación

El resultado fue dado a conocer por la Justicia en las últimas horas. Con este resultado y otras pruebas recolectadas, el caso será investigado a fondo para confirmar si hubo responsabilidad o no de los profesionales de la salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un avance clave para la investigación que conmociona a la provincia, la Justicia reveló en las últimas horas los resultados de la autopsia realizada a Talía Tello, la joven de 25 años que falleció tras permanecer un mes internada luego de una intervención quirúrgica. El informe forense determinó que el motivo del deceso fue una falla multiorgánica, un dato que ahora se convierte en la pieza central para determinar si existió negligencia médica.

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Denuncian posible mala praxis en San Juan: la damnificada, una joven que hace un mes tuvo una cesárea de urgencia

La cronología de los hechos, confirmada por fuentes judiciales, indica que Talía nunca recibió el alta médica desde que ingresó al centro de salud. Su calvario comenzó el pasado mes de abril, cuando fue sometida a una cesárea de urgencia. A partir de ese momento, su estado de salud lejos de mejorar, se fue agravando paulatinamente, manteniéndola hospitalizada hasta el pasado domingo, día en que finalmente perdió la vida.

El dolor de una familia y el pedido de Justicia

Talía era madre de tres pequeños, quienes hoy atraviesan el dolor de haber perdido a su madre en circunstancias que la familia denuncia como "evitables". Desde el entorno de la joven han radicado la denuncia por presunta mala praxis, señalando que hubo irregularidades en el tratamiento recibido tras la cesárea.

Con el resultado de la autopsia en mano, la investigación entrará ahora en una fase de peritajes técnicos. La Justicia deberá analizar la historia clínica completa de la paciente, los protocolos seguidos por los profesionales intervinientes y los testimonios del personal de salud para contrastarlos con el informe de la falla multiorgánica.

El hecho es investigado por todo el equipo del fiscal Iván Grassi de UFI Delitos Especiales N°1.

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