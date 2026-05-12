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Tremendo

Caos vehicular en Ruta 20: una frenada provocó un choque múltiple frente al aeropuerto

El siniestro involucró a varios vehículos este mediodía frente al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas sobre Ruta 20, frente al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, donde se produjo un choque en cadena que involucró a varios vehículos y complicó el tránsito en la zona. El hecho ocurrió en medio de una repentina reducción de velocidad que tomó por sorpresa a la fila de autos que venían detrás.

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De acuerdo a las primeras versiones, un camión habría frenado de manera brusca, lo que obligó a una Volkswagen Saveiro que llevaba un carro a disminuir la marcha de golpe. Los vehículos que venían detrás no lograron reaccionar a tiempo y terminaron impactando entre sí en plena ruta.

En un primer momento surgieron versiones que indicaban que el carro se había soltado, aunque posteriormente se confirmó que permanecía correctamente sujeto al vehículo. Tras el accidente, se registraron largas demoras y se recomendó a los conductores circular con extrema precaución por el sector mientras trabajaban las autoridades y se normalizaba el tránsito.

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