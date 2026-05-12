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En Sarmiento

Caballos sueltos provocaron un violento choque en Ruta 40

Dos vehículos impactaron contra un caballo en Colonia Fiscal Sur. No heridos de gravedad, pero sí severos daños materiales. El animal murió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un impactante choque provocado por la presencia de cabellos en la ruta se produjo durante la mañana de este martes en Sarmiento.

Un impactante choque provocado por la presencia de cabellos en la ruta se produjo durante la mañana de este martes en Sarmiento.

La presencia de animales sueltos volvió a generar preocupación en Ruta Nacional 40. Una camioneta Fiat Strada y una trafic chocaron contra un caballo que cruzaba la calzada en la zona de Colonia Fiscal Sur, en Sarmiento, en un siniestro que pudo terminar en tragedia.

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Un nuevo accidente de tránsito encendió las alarmas en la Ruta Nacional 40, a la altura de Colonia Fiscal Sur, luego de que varios caballos cruzaran repentinamente la calzada a primera hora de la mañana de este martes.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 y 7:20 horas, según informó Radio San Blas, a metros de calle Mendoza Vieja, cuando una camioneta Fiat Strada y una trafic blanca no lograron evitar el impacto con uno de los animales que se encontraba sobre la ruta.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos conductores intentaron maniobrar para esquivar a los caballos, pero la escasa visibilidad y la inesperada aparición de los animales hicieron imposible evitar la colisión.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas con heridas de gravedad. Sin embargo, los dos vehículos sufrieron importantes daños materiales y uno de los animales falleció.

Tras el siniestro, el vehículo de menor porte fue trasladado a la Comisaría 8va de Sarmiento para las actuaciones correspondientes.

FUENTE: Radio San Blas

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