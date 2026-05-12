La trastienda del encuentro con Quintela: qué dice el jefe de Vicuña en Argentina del acuerdo

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino a la miena Vicuña que opera en San Juan.

Luego de semanas de estar en vilo y hasta llegar a cortar el camino riojano de acceso al proyecto sanjuanino, el gobierno de la provincia de La Rioja y el megaproyecto de cobre sanjuanino Vicuña parecen haber llegado a un entendimiento que destraba el conflicto.

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En la noche del lunes se conoció de la reunión que mantuvieron el gobernador riojano Ricardo Quintela con José Morea , director País para Argentina y Chile. Este martes, con los ánimos más relajados, desde Vicuña salieron a contar a Tiempo de San Juan lo que se acordó en la reunión, que no será la única: habrá otra en 15 días en Buenos Aires. Tendrá lugar en las oficinas de la minera, o quizá en la Casa de La Rioja en Buenos Aires, el lugar aún no se acordó.

La empresa minera continuará los trabajos en el bypass de Guandacol -localidad limítrofe con San Juan y por donde pasa el actual camino para ir al proyecto sanjuanino-, y se realizará el mantenimiento de la ruta 506, que es la que va desde Guandacol hasta el proyecto.

También se abre una agenda de capacitación, para trabajadores y para proveedores riojanos, pero desde la minera aclararon que no hay compromisos firmes de contratación inmediata y que la prioridad de empleo sigue siendo para San Juan.

Los entretelones del encuentro

El disparador de la crisis fue la exigencia del Gobierno de La Rioja para que la operadora presentara un Informe de Impacto Ambiental integral ante sus autoridades, lo que derivó en medidas judiciales que interrumpieron el tránsito hacia el yacimiento.

Según explicó Morea, en declaraciones a Canal 13, la reunión permitió retomar un diálogo que se había visto "interrumpido por esta escalada judicial" y establecer una agenda de trabajo concreta para garantizar la normal operación del proyecto en San Juan.

Morea explicó que el encuentro con Quintela y su gabinete buscó "atender esta necesidad planteada de continuar desescalando las cuestiones judiciales" para que no se vea afectado el ritmo de avance, la llegada de equipamiento y la contratación de nuevos colaboradores

Como resultado inmediato, tras la suspensión de la medida judicial la semana pasada, el tránsito por La Rioja ha vuelto a la normalidad, permitiendo nuevamente el traslado de personal y equipamiento pesado de la minera.

"Hoy el proyecto está funcionando con normalidad, incluso como lo venía siendo con anterioridad a las medidas judiciales", indicó el alto directivo.

Acuerdo de infraestructura

El punto de consenso se centró en la infraestructura vial. La empresa confirmó el avance de dos obras estratégicas:

El Bypass de Guandacol: Una obra de circunvalación que ya cuenta con empresas inscriptas para su licitación y que busca evitar el paso del tráfico minero por el centro de la comunidad. La empresa minera confirmó que ya hay un proceso de licitación en marcha. “Era momento de construir el famoso bypass, un proceso en el que se inscribieron muchas empresas para ser proveedores y donde probablemente va a redundar en contratación de mano de obra local", dijo Morea.

Mantenimiento de la Ruta 506: El compromiso de mantener el camino de acceso que conecta Guandacol con el proyecto.

La letra chica sobre empleo y proveedores

Ante la inquietud sobre si este acercamiento con La Rioja implicaría un desplazamiento de la mano de obra sanjuanina, Morea fue enfático en llevar tranquilidad a la provincia vecina. Si bien admitió que hay "cientos de inscriptos" de comunidades riojanas en programas de capacitación, el núcleo del proyecto permanece en San Juan.

"Quiero brindar tranquilidad... sostengo lo que dije siempre desde el año pasado, que creo que la mayoría de nuestros colaboradores y de la fuerza laboral va a provenir localmente de la provincia de San Juan", indicó.

El directivo detalló que se prevén generar 12.000 puestos directos y hasta 55.000 indirectos en los próximos años, reafirmando que "el proyecto es en San Juan y nosotros estamos atendiendo correctamente toda la regulación vigente".

El camino sanjuanino

Mientras se normaliza el paso por La Rioja, la empresa continúa con la construcción acelerada del Corredor Norte que será íntegramente por territorio sanjuanino. No obstante, Morea deslizó que no por eso se dejará de lado el paso por La Rioja.

"Es importante tener opciones", señaló. El directivo reconoció que el corredor por San Juan no estará listo este año, lo que vuelve indispensable mantener una relación fluida y sostenible con La Rioja para no afectar el "ritmo acelerado de desarrollo" de Vicuña.