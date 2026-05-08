Los 3 espacios que se roban las miradas en la Expo San Juan Minera

La Expo San Juan Minera , que se desarrolla en el Estadio del Bicentenario, no solo es el epicentro de los negocios y la industria, sino también un espacio de asombro para el público general. Entre grandes despliegues visuales y propuestas interactivas, tres paradas se han vuelto obligatorias para quienes buscan "sentir" la minería de cerca y conocer lo último en tecnología.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es, sin duda, el stand del proyecto Vicuña. Allí, la tecnología de punta permite que cualquier visitante pase de ser un espectador a un operador de mina en segundos.

El stand cuenta con un simulador de maquinaria pesada de última generación. Equipado con pantallas de alta definición y una butaca ergonómica que replica los comandos reales —volante y controles de mando—, el equipo permite vivir la experiencia de manejar los colosos que mueven la montaña. Durante las jornadas, se han visto filas de personas entusiasmadas por probar su destreza al volante de estas máquinas críticas para la actividad minera sanjuanina.

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2. Minería en miniatura: el circuito de radiocontrol

Ubicado estratégicamente cerca del ingreso principal, otro espacio ha logrado captar tanto a niños como a adultos por su originalidad. Se trata de una maqueta a escala que recrea un terreno minero real, donde el suelo de arena y las pendientes simulan los desafíos geográficos de un yacimiento.

La propuesta del stand de Mapal Sigma es simple pero adictiva: camiones mineros en miniatura operados mediante control remoto. Los visitantes pueden dirigir estos vehículos por el circuito, aprendiendo sobre la logística y el movimiento de suelos mientras se divierten. Es un rincón donde la curiosidad no tiene edad y la "minería lúdica" se convierte en una herramienta pedagógica efectiva.

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3. La minería se dirige a la automatización

Complementando estas experiencias, la visión de expertos como Luis Camacho, gerente de digitalización de Sandvik, revela que la minería global se dirige hacia la autonomía total y el mantenimiento predictivo. Según explicó el experto en entrevista, la industria transita hoy diversos niveles de autonomía: desde la operación asistida hasta sistemas donde los vehículos operan de forma 100% independiente, gestionando incluso su propia carga de baterías. Pero el verdadero salto cualitativo es el cambio de paradigma en el control operativo. "Ya no se trata solo de monitorear lo que está pasando en el presente, sino de usar Inteligencia Artificial para predecir fallas antes de que ocurran", señaló Camacho.

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Mediante la implementación de Machine Learning, hoy los usuarios pueden consultar datos complejos utilizando lenguaje natural, sin necesidad de ser especialistas técnicos. Finalmente, Camacho subrayó que estas innovaciones —que ya se utilizan en países como Chile y Australia— no buscan reemplazar al trabajador, sino garantizar una mayor seguridad laboral y una eficiencia productiva sin precedentes