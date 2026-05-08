Un gigante de Caterpillar apuesta por San Juan: simuladores, capacitación y empleo minero

Germán Wilson, vicepresidente de operaciones y country manager de Finning Argentina, confirmó nuevas inversiones en capacitación minera en San Juan y destacó que los simuladores exhibidos en la Expo quedarán de forma permanente en la provincia.

La minería sanjuanina ya no se proyecta solo en el potencial de los proyectos sino también en la preparación concreta de los colaboradores. Esa fue una de las definiciones más fuertes que dejó Germán Wilson, vicepresidente de operaciones y country manager de Finning Argentina, durante su paso por la Expo San Juan Minera 2026, donde la compañía mostró simuladores de maquinaria pesada y confirmó nuevas inversiones en capacitación técnica en la provincia.

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Finning, distribuidor de equipos Caterpillar para la actividad minera, llegó a la feria con una señal clara: que el crecimiento de la minería del cobre obliga a pisar el acelerador en cuanto a la formación de mano de obra especializada. Y en ese escenario, San Juan aparece como el centro neurálgico de esa transformación.

“Estamos trabajando fuerte ya en entrenar gente, en capacitar. Estamos contratando técnicos y seguimos avanzando para poder estar preparados”, aseguró Wilson, quien además reveló que la empresa invertirá en la ampliación del centro de capacitación que tiene en Santa Lucía.

Según explicó, los tres simuladores exhibidos en la feria quedarán de manera permanente en San Juan. Se trata de equipos para entrenar operadores de camiones mineros, cargadoras y palas, con tecnología que replica exactamente las condiciones reales de trabajo en mina.

“La experiencia del simulador es exactamente igual al equipo real. El entrenamiento comienza acá y después el operador pasa al trabajo en campo”, detalló.

San Juan y el RIGI

Wilson aseguró que, aunque Finning desarrolla capacidades para toda la Argentina, San Juan ocupa un lugar estratégico en la planificación de la empresa. “La minería de San Juan es un punto extremadamente neurálgico”, afirmó.

En ese marco, destacó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue determinante para acelerar decisiones empresariales de empresas mineras y consolidar el escenario actual. “Hoy basta con dar una vuelta y darse cuenta de que la minería en San Juan es cada vez más concreta. El RIGI ha sido una herramienta absolutamente crítica para que esto suceda”, remarcó.

Prepararse para la explosión

El ejecutivo también dejó una advertencia sobre el impacto que tendrá el crecimiento del cobre en la provincia. Consideró que San Juan debe empezar a planificar desde ahora cómo será su estructura urbana y social dentro de los próximos 10 o 25 años.

“Va a haber mucha más gente y hay que planificar anticipadamente para que el crecimiento no sea traumático”, sostuvo. Y agregó que el desafío no solo le corresponde al Estado, sino también del sector privado y de toda la cadena de valor.

Proveedores foráneos e infraestructura

En otro tramo de la entrevista, Wilson relativizó el debate sobre si la mano de obra y los proveedores deben ser exclusivamente locales. A su entender, la magnitud de los proyectos hará inevitable la integración con empresas y trabajadores de otras regiones e incluso de otros países.

“El gran desafío es tener las capacidades y la tecnología para enfrentar lo que se viene. Cualquier compañía que quiera venir a San Juan y aportar, bienvenida sea”, afirmó.

Además, planteó que el avance minero terminará impulsando nuevas obras de infraestructura, desde rutas hasta energía y logística. “El crecimiento va a demandar carreteras e infraestructura que hoy no está. Eso va a suceder, es inevitable”, concluyó.

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