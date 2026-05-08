Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

Un motochorro atacó a una kinesióloga que caminaba por una calle céntrica de San Juan y la arrastró varios metros sobre la vereda para apoderarse de su cartera. El delincuente logró escapar con tarjetas bancarias, documentación personal, llaves y otros efectos de la víctima, quien terminó con lesiones leves producto de la caída y el arrastre.

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La violenta escena ocurrió el miércoles último, alrededor de las 19.30, sobre calle Mitre, entre Santiago del Estero y Salta. La víctima fue una kinesióloga de apellido Morales , de 55 años, quien vivió momentos de pánico tras ser sorprendida a la salida de su trabajo, indicaron fuentes policiales.

Fuentes del caso contaron que la profesional caminaba con la cartera colgada del hombro cuando el delincuente apareció por detrás a bordo de una moto 1100 y le tironeó sus pertenencias. La mujer intentó resistirse y no soltó el bolso, pero el ladrón aceleró el rodado y terminó arrastrándola varios metros sobre la vereda hasta lograr arrebatarle la cartera. Tras el ataque, escapó rápidamente y dobló por calle Salta, donde finalmente se perdió de vista.

A raíz del violento forcejeo, la víctima sufrió golpes y raspones en distintas partes del cuerpo, principalmente en una rodilla, la cadera, la mano y el hombro. En la cartera llevaba documentación personal, tarjetas bancarias, llaves de su vivienda, elementos de trabajo y otros efectos personales. La causa quedó en la Comisaría 4ta y en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que personal policial busca identificar al motochorro.