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Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

La profesional caminaba por calle Mitre cuando fue atacada desde atrás por un motociclista. A raíz del violento forcejeo, sufrió golpes y raspones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Un motochorro atacó a una kinesióloga que caminaba por una calle céntrica de San Juan y la arrastró varios metros sobre la vereda para apoderarse de su cartera. El delincuente logró escapar con tarjetas bancarias, documentación personal, llaves y otros efectos de la víctima, quien terminó con lesiones leves producto de la caída y el arrastre.

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La violenta escena ocurrió el miércoles último, alrededor de las 19.30, sobre calle Mitre, entre Santiago del Estero y Salta. La víctima fue una kinesióloga de apellido Morales, de 55 años, quien vivió momentos de pánico tras ser sorprendida a la salida de su trabajo, indicaron fuentes policiales.

Fuentes del caso contaron que la profesional caminaba con la cartera colgada del hombro cuando el delincuente apareció por detrás a bordo de una moto 1100 y le tironeó sus pertenencias. La mujer intentó resistirse y no soltó el bolso, pero el ladrón aceleró el rodado y terminó arrastrándola varios metros sobre la vereda hasta lograr arrebatarle la cartera. Tras el ataque, escapó rápidamente y dobló por calle Salta, donde finalmente se perdió de vista.

A raíz del violento forcejeo, la víctima sufrió golpes y raspones en distintas partes del cuerpo, principalmente en una rodilla, la cadera, la mano y el hombro. En la cartera llevaba documentación personal, tarjetas bancarias, llaves de su vivienda, elementos de trabajo y otros efectos personales. La causa quedó en la Comisaría 4ta y en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que personal policial busca identificar al motochorro.

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