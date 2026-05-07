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Posible fraude

La financiera denunciada por la presunta megaestafa de $2.800.000.000 adjudica el conflicto al cierre de una mina

Se conoció el comunicado que el propietario de GMI y Global Market envió a los inversores para justificarse sobre por qué se quedó sin fondos y cerró su oficina.

Por Walter Vilca
La oficina de calle Mendoza, en el centro sanjuanino, permanece cerrada momentáneamente, señalaron.

La oficina de calle Mendoza, en el centro sanjuanino, permanece cerrada momentáneamente, señalaron.

Mientras se suman más denuncias por el escándalo que rodea a la agencia financiera sanjuanina GMI y Global Market por una posible megaestafa de 2.800.000.000 de pesos, se hizo público el comunicado que envió el titular de la firma a los ahora denunciantes. En ese mensaje admite que no puede afrontar los pagos y el principal argumento que esgrime, entre otros, es el cierre de una mina perteneciente a la empresa.

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El comunicado es otro de los motivos por los cuales un grupo de más de una decena de inversores de Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. denunciaron a Gustavo Omar Ahumada, dueño de ambas firmas, y a los contadores Pamela Domínguez y Guillermo Soria, confirmaron fuentes allegados al caso. Este último profesional ya salió a despegarse y dijo, a través de su abogada, que hace años que no trabaja para esas firmas.

Las presentaciones judiciales están en poder del fiscal Nicolás Alvo y de la ayudante fiscal Silvina Putelli, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, aunque todavía se analiza el tenor de las denuncias para determinar si hay mérito para sospechar sobre la existencia de un delito y avanzar contra los nombrados, confirmó una alta fuente judicial. Otra fuente del caso incluso especuló que, de haber pruebas y si la Comisión Nacional de Valores —el organismo que regula y supervisa a las bolsas de valores— toma intervención, todo podría pasar al fuero federal. Lo cierto es que, según trascendidos, habría otras siete denuncias más en puerta contra la firma financiera.

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La oficina de Global Market Valores funciona en el edificio de calle Mendoza 31 sur, cerca de Libertador, en Capital. Según los denunciantes, la firma estaba habilitada para operar en la Bolsa de Valores y tenía una trayectoria de alrededor de 20 años, algo que les generaba confianza. Así fue que entregaron su dinero para inversiones en bonos y proyectos que, supuestamente, eran de bajo riesgo.

Ahora, los denunciantes sostienen que la empresa habría utilizado esos fondos a través de GMI Inversiones para colocarlos en fondos mutuos y otras operaciones de mayor riesgo, incluso vinculadas a una mina, sin informarles. Afirman que desde hace un mes perdieron contacto con la firma y luego descubrieron que el dinero ya no estaba. Entre los casos denunciados figuran una empresa que habría perdido $2.200 millones, una mujer y una familia que reclaman $100 millones cada una, y un trabajador que denunció la desaparición de $10 millones. Según allegados a la causa, el posible fraude rondaría los $2.800 millones.

Frente a esto, la firma salió a intentar poner paños fríos al escándalo y frenar la lluvia de denuncias. TIEMPO DE SAN JUAN accedió al comunicado que el propio Gustavo Ahumada envió a cada uno de los inversores, detallando punto por punto el problema que atraviesa la empresa. Los ahora denunciantes se vieron sorprendidos cuando leyeron el primer justificativo.

Uno de los denunciados envió un mensaje a este medio, a través de su abogada, en el que afirma que hace años se desvinculó de las dos firmas financiera y es ajeno al conflicto generado.

En ese punto, el más importante, el titular de GMI Inversiones señaló: “Nuestra empresa está atravesando por una difícil situación financiera, la cual momentáneamente no nos permite hacer frente a las erogaciones dinerarias de manera temporal. Este lamentable hecho se debió, a que en fecha 27/12/2024 el Ministerio de Minería suspendió la actividad minera; ocasionando consecuentemente el perjuicio mencionado precedentemente y que por intermedio de la presente se les lleva a conocimiento”.

Ahí también adelantó que el 21 de abril el mismo ministerio aprobó el informe de impacto ambiental: “Hecho QUE NOS PERMITIRÁ HACER LA REMEDIACIÓN SOLICITADA Y COMENZAR LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. Y consecuentemente comenzar a solucionar la situación financiera y por ende comenzar en el tiempo más corto posible proceder al cumplimiento de las obligaciones oportunamente contraídas”, afirmó en ese documento.

En otro de los puntos, Ahumada aseguró que la empresa prepara una Asamblea General Extraordinaria para todos los inversores, prevista para el 20 de mayo, con el objetivo de realizar un aumento de capital. Allí también menciona la incorporación de un “inversor estratégico” que se sumaría a la firma y que, además, estaría dispuesto a otorgar un préstamo para sanear la situación financiera. Según explicó, actualmente negocian las condiciones de ese posible acuerdo.

Más abajo, el empresario afirmó que la intención de la firma es cancelar todas las deudas “en el plazo y forma que convenga a todas las partes”. También informó que habilitaron un correo electrónico y el contacto con un abogado para responder consultas de los clientes. Por último, comunicó que cerraron la oficina de calle Mendoza e implementaron la modalidad “home office” de manera provisoria para mantener las negociaciones con clientes, proveedores y mercados.

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