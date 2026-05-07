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Medida de fuerza

Sin paro de colectivos este viernes en San Juan: la UTA confirmó que el servicio funcionará con normalidad

El gremio desactivó la medida de fuerza prevista tras la intervención de la conducción nacional. En las próximas horas darán detalles sobre los pasos a seguir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El servicio de colectivos de corta y media distancia en San Juan funcionará con normalidad este viernes, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidiera dejar sin efecto el paro que se evaluaba para la jornada.

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La confirmación llegó por parte del secretario general del gremio en la provincia, Héctor Maldonado, quien explicóque la decisión se tomó tras la intervención del Consejo Directivo Nacional del sindicato en el conflicto.

De esta manera, quedó desactivada la medida de fuerza que había sido advertida durante la semana, cuando desde el sector anticipaban que podrían interrumpir el servicio si las empresas no cumplían con los pagos salariales correspondientes.

Según habían planteado, el reclamo incluía la liquidación de la escala salarial de abril, la devolución de un día descontado por un paro anterior, diferencias salariales de enero, viáticos y una suma extraordinaria no remunerativa de 100 mil pesos acordada para ese mes.

Finalmente, ese escenario no se concretará. Desde la conducción sindical adelantaron que en breve emitirán un comunicado oficial en el que explicarán los motivos de la decisión y las medidas que podrían adoptarse en el corto plazo en la provincia.

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