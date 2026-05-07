Las estrellas de la Feria de las Artesanías: algo para comer y algo para la casa

Los sanjuaninos y turistas que recorren la 31° edición de la Feria Internacional de las Artesanías ya eligieron a sus favoritos: algo para comer y algo para la casa . Según relevó TIEMPO DE SAN JUAN en una recorrida por el predio, los productos más buscados en estos primeros días fueron los fiambres y quesos, por un lado, y las plantas, por el otro. Dos rubros muy distintos, pero con un denominador común: stands repletos y ventas sostenidas desde la apertura.

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En el sector gastronómico, fueron pocos los puesteros que apostaron exclusivamente por fiambres y quesos, aunque los que lo hicieron tuvieron una respuesta contundente del público. Con propuestas pensadas para llevar y consumir, varios puestos trabajaron a ritmo constante durante toda la jornada.

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Una de las promociones más elegidas incluía una picada prácticamente lista: salame de picado fino, otro de picado grueso, un trozo de queso y pan casero por $15.000. La combinación tentó a quienes buscaban una opción rendidora para compartir.

Otro de los combos que llamó la atención ofrecía un salame tradicional, uno ahumado, una longaniza y la posibilidad de sumar un cuarto de queso gouda o una bondiola por $25.000. En la mayoría de los casos, los vendedores destacaron que los productos llegaban desde distintos puntos de Buenos Aires y eran de primera calidad.

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Pero si hubo un rubro que se robó todas las miradas fue el de las plantas. En distintos rincones de la feria aparecieron puestos con opciones para todos los gustos: de interior, de exterior, cactus, suculentas, pequeñas macetas decorativas e incluso plantas artificiales.

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Los precios arrancaban en los $5.000 para las opciones más pequeñas y podían superar los $50.000 en ejemplares más grandes o arreglos especiales. La mayoría de los compradores eligió plantas decorativas para interiores y pequeñas macetas con cactus o suculentas, ideales para regalar o renovar algún espacio del hogar.

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Así, entre una picada lista para la mesa y una planta para llevarse a casa, la Feria de las Artesanías encontró sus grandes protagonistas en esta edición.