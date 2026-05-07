Orrego anticipó el apoyo a la eliminación de las PASO, tras reunirse con Santilli

El gobernador de Marcelo Orrego anticipó este jueves su respaldo a la eliminación de las PASO, en el marco de una reunión que mantuvo con el ministro del Interior, Diego Santilli, durante su visita a la provincia de San Juan. En el encuentro también dialogaron sobre la implementación de la Boleta Única de Papel y la agenda parlamentaria impulsada por el presidente Javier Milei.

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Según trascendió durante la tarde de este jueves, el mandatario sanjuanino se mostró a favor de avanzar con una reforma electoral y sostuvo que el sistema debe adaptarse a los nuevos tiempos. “Si bien yo soy un producto de las PASO, estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios”, expresó Orrego tras el encuentro.

orrego santilli

En ese sentido, el gobernador también destacó la necesidad de implementar la Boleta Única de Papel tanto a nivel provincial como nacional. “Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen”, remarcó.

La reunión se dio en el contexto de las actividades oficiales que se desarrollan en San Juan y formó parte de una agenda vinculada al trabajo conjunto entre Nación y Provincia. Además, Santilli fue declarado Huésped Oficial de la provincia y recibió de parte de Orrego la pluma de Domingo Faustino Sarmiento, acompañada por la rúbrica del histórico dirigente sanjuanino.