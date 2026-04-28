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Declaraciones

Espaldarazo de Orrego al proyecto de eliminación de las PASO nacionales

En medio de la discusión nacional por la reforma electoral, el mandatario provincial ratificó su apoyo al fin de las primarias y confirmó gestiones clave por la Ruta 40 y la llegada de la ministra Pettovello.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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“Es muy importante poder llegar a ponernos de acuerdo para que la gente, cuando vaya a votar, vaya tranquila, que sea más rápido y que el Estado no gaste tanto. Tenemos que hacer un Estado moderno, eficiente y eficaz”, aseguró Marcelo Orrego al fijar su postura sobre el debate de la reforma política que atraviesa el país.

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Esta definición del mandatario sanjuanino surge en un momento de alta tensión legislativa a nivel nacional, donde el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para eliminar las PASO enfrenta resistencias y negociaciones abiertas en el Congreso. Mientras el PRO busca alternativas intermedias y la UCR propone primarias optativas para reducir costos, el oficialismo nacional ya admitió que no cuenta con los votos propios para aprobar el texto original sin modificaciones, por lo que tendrá que negociar y en este esquema los votos del orreguismo son valiosos, como ya pasó en otras oportunidades.

En este contexto de fragmentación política, Orrego respaldó la supresión de las primarias tanto en el orden nacional como provincial (en San Juan las PASO ya se eliminaron por ley). El gobernador reconoció su propia historia política al señalar que, si bien es un “producto de las PASO” de cuando fue candidato a intendente, entiende que la realidad actual exige otros criterios de administración. Al respecto, manifestó que los tiempos cambian y el Estado debe cambiar con ellos para ser más eficiente, enfatizando que “a nivel nacional y también a nivel provincial me parece que el contexto de avanzar sobre una ley de boleta única es fundamental para los tiempos que vienen”. Para el mandatario, la prioridad debe ser evitar el “gasto innecesario” y simplificar un proceso que debe pensarse para las futuras generaciones y no por una conveniencia de coyuntura.

Más allá de lo electoral, la rueda de prensa permitió al gobernador abordar otros ejes de su gestión, como la política habitacional y la obra pública. Durante la entrega de viviendas en Chimbas, Orrego destacó que el barrio Alba fue finalizado íntegramente con fondos provinciales, marcando una diferencia con el esquema anterior de financiamiento nacional. El gobernador detalló que han entregado casi 2.000 viviendas en los últimos dos años y que para el presente ejercicio el objetivo es completar otras 1.500 casas. En sus palabras, cumplir con estas metas es fundamental para hacer realidad los sueños de las familias sanjuaninas en un contexto donde el esfuerzo provincial es el motor principal de las soluciones habitacionales.

La infraestructura vial también ocupó un lugar destacado en sus declaraciones, especialmente en lo referido a la situación de la Ruta 40. Orrego recordó que existe un proceso iniciado hace más de un año para que la provincia pueda hacerse cargo de tramos nacionales mediante un decreto, siempre supeditado a conseguir líneas de financiamiento internacional. “A la gente no le interesa si el gato es blanco o negro, sino que caza el ratón; es decir, que resuelva los problemas”, graficó el mandatario para explicar su decisión de gestionar ante organismos multilaterales de crédito y Vialidad Nacional para mejorar la seguridad y transitabilidad de las rutas. Además, subrayó con orgullo que San Juan es una de las tres provincias con mejor situación fiscal, lo que facilita el acceso a este tipo de financiamiento externo para obras que el orden nacional ha dejado de costear.

Pettovello, confirmada

Finalmente, Orrego confirmó que la agenda política de los próximos días incluirá la llegada de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. Según indicó el mandatario, la funcionaria nacional arribará a la provincia para poner en marcha una prueba piloto de un programa social que se desarrollará específicamente en el municipio de la Capital. El mandatario valoró esta visita como una oportunidad para profundizar las charlas que se vienen manteniendo con la cartera nacional y así “poder llegar con más respuestas y soluciones” para los ciudadanos de San Juan.

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