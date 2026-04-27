La UNSJ ya tiene aval para Medicina y apunta a iniciar el cursado en 2027

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) logró el reconocimiento oficial provisorio y la validez nacional para el título de médico/a, lo que habilita el dictado de la carrera de Medicina en la provincia . Las autoridades estiman que el cursado podría empezar en el 2027.

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La medida fue dispuesta por la Secretaría de Educación de la Nación, en el marco de la Ley de Educación Superior, tras la evaluación técnica correspondiente y con dictamen favorable de la CONEAU. La aprobación, sin embargo, no es definitiva: el reconocimiento caducará si la carrera no obtiene la acreditación en la primera convocatoria posterior al inicio de actividades.

Según se desprende de la resolución, la carrera se dictará bajo modalidad presencial a través de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y contará con una carga horaria total de 6.560 horas, distribuidas en seis años de cursado, incluyendo una práctica final obligatoria.

El plan de estudios contempla un recorrido que va desde un ciclo inicial con contenidos básicos y enfoque comunitario, hasta un ciclo de desarrollo profesional con prácticas en territorio, internaciones, urgencias y especialidades, con fuerte impronta en la atención en contextos urbanos y rurales.

Además, se establecen los alcances del título, que habilitará a los futuros profesionales a realizar diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes, trabajar en equipos interdisciplinarios, interactuar con comunidades y tomar decisiones basadas en evidencia científica y principios éticos.

Un dato no menor es el cronograma que manejan las autoridades. Se estima que el dictado comenzaría en 2027, con un cupo inicial de 50 alumnos, lo que marcará el inicio de una nueva etapa para la formación de profesionales de la salud en San Juan.