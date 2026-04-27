Inauguraron las remodelaciones de la Plaza Aberastain: todos los detalles de la restauración de un ícono de la Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó a cabo la inauguración de las remodelaciones de la Plaza Aberastain, uno de los espacios públicos más tradicionales y representativos de la capital sanjuanina. La intervención, calificada como una puesta en valor integral, buscó recuperar la identidad histórica del lugar, mejorando simultáneamente su funcionalidad, seguridad y condiciones de uso para toda la comunidad.
Durante el acto de apertura, la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, destacó el valor emocional del espacio: "Más que una obra arquitectónica, podemos decir que aquí hay historia, hay cultura y hay encuentros. Esta puesta en valor representa una apuesta por la convivencia, por el bienestar ciudadano y por el fortalecimiento del espacio público como ámbito de integración social".
Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego subrayó la importancia de la obra en el contexto urbano: "Esta plaza no es solo honrar a un hombre como Aberastain, es también honrar a cada una de las personas que habitan esta capital, pensando de manera integral e inclusiva en cada uno de los detalles".
Las claves de la renovación
El proyecto de intervención abarcó múltiples aspectos estructurales y estéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad y accesibilidad del espacio:
- Infraestructura y accesibilidad: Se renovaron los pisos perimetrales con granítico "marea gris" y se construyeron rampas estratégicas para garantizar la accesibilidad universal. Además, se realizaron trabajos en la base del suelo para prevenir hundimientos y se construyeron muros de contención donde fue necesario.
- Modernización y seguridad: Se ejecutó una readecuación integral de la instalación eléctrica y del sistema lumínico, instalando nuevas torres helicoidales y luminarias bajas para optimizar la cobertura y reducir la contaminación lumínica. La fuente central fue rehabilitada por completo con un sistema de recirculación automatizado.
- Servicios y recreación: Se amplió el sector de juegos infantiles y se revalorizaron los kioscos, sumando un pergolado, mesas y bancos de uso libre. Asimismo, la plaza cuenta ahora con conectividad WiFi libre y gratuita, a través del programa "Plazas + Conectadas" y el convenio con San Juan INNOVA, facilitando áreas de trabajo al aire libre.
- Paisajismo: Se llevó adelante un intenso trabajo de parquización que incluyó la plantación de nuevos árboles (jacarandás, lapachos, ceibos, entre otros), arbustos, rosas y la colocación de 2300 m² de césped, respaldados por un sistema de riego completamente renovado.
- Patrimonio y señalética: Se restauraron elementos simbólicos como los muros de piedra existentes y el sector del Escudo de la Provincia. Además, se instalaron nuevas explanadas de acceso sobre calles Aberastain y Caseros con cartelería corpórea para jerarquizar los ingresos.