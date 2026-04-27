Inauguraron las remodelaciones de la Plaza Aberastain: todos los detalles de la restauración de un ícono de la Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó a cabo la inauguración de las remodelaciones de la Plaza Aberastain, uno de los espacios públicos más tradicionales y representativos de la capital sanjuanina. La intervención, calificada como una puesta en valor integral, buscó recuperar la identidad histórica del lugar, mejorando simultáneamente su funcionalidad, seguridad y condiciones de uso para toda la comunidad.

Durante el acto de apertura, la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, destacó el valor emocional del espacio: "Más que una obra arquitectónica, podemos decir que aquí hay historia, hay cultura y hay encuentros. Esta puesta en valor representa una apuesta por la convivencia, por el bienestar ciudadano y por el fortalecimiento del espacio público como ámbito de integración social".

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Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego subrayó la importancia de la obra en el contexto urbano: "Esta plaza no es solo honrar a un hombre como Aberastain, es también honrar a cada una de las personas que habitan esta capital, pensando de manera integral e inclusiva en cada uno de los detalles".

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Las claves de la renovación

El proyecto de intervención abarcó múltiples aspectos estructurales y estéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad y accesibilidad del espacio: