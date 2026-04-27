martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Inauguraron las remodelaciones de la Plaza Aberastain: todos los detalles de la restauración de un ícono de la Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dejó inaugurada la puesta en valor integral del espacio, que incluye modernización eléctrica, mejoras en accesibilidad, nueva parquización y conectividad WiFi, con el objetivo de fortalecer el punto de encuentro histórico de los vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
plaza aberastain (3)
plaza aberastain (5)
plaza aberastain (1)
plaza aberastain (2)
plaza aberastain (4)

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó a cabo la inauguración de las remodelaciones de la Plaza Aberastain, uno de los espacios públicos más tradicionales y representativos de la capital sanjuanina. La intervención, calificada como una puesta en valor integral, buscó recuperar la identidad histórica del lugar, mejorando simultáneamente su funcionalidad, seguridad y condiciones de uso para toda la comunidad.

Lee además
Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia
plaza aberastain (4)

Durante el acto de apertura, la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, destacó el valor emocional del espacio: "Más que una obra arquitectónica, podemos decir que aquí hay historia, hay cultura y hay encuentros. Esta puesta en valor representa una apuesta por la convivencia, por el bienestar ciudadano y por el fortalecimiento del espacio público como ámbito de integración social".

plaza aberastain (1)

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego subrayó la importancia de la obra en el contexto urbano: "Esta plaza no es solo honrar a un hombre como Aberastain, es también honrar a cada una de las personas que habitan esta capital, pensando de manera integral e inclusiva en cada uno de los detalles".

plaza aberastain (2)

Las claves de la renovación

El proyecto de intervención abarcó múltiples aspectos estructurales y estéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad y accesibilidad del espacio:

  • Infraestructura y accesibilidad: Se renovaron los pisos perimetrales con granítico "marea gris" y se construyeron rampas estratégicas para garantizar la accesibilidad universal. Además, se realizaron trabajos en la base del suelo para prevenir hundimientos y se construyeron muros de contención donde fue necesario.
  • Modernización y seguridad: Se ejecutó una readecuación integral de la instalación eléctrica y del sistema lumínico, instalando nuevas torres helicoidales y luminarias bajas para optimizar la cobertura y reducir la contaminación lumínica. La fuente central fue rehabilitada por completo con un sistema de recirculación automatizado.
  • Servicios y recreación: Se amplió el sector de juegos infantiles y se revalorizaron los kioscos, sumando un pergolado, mesas y bancos de uso libre. Asimismo, la plaza cuenta ahora con conectividad WiFi libre y gratuita, a través del programa "Plazas + Conectadas" y el convenio con San Juan INNOVA, facilitando áreas de trabajo al aire libre.
  • Paisajismo: Se llevó adelante un intenso trabajo de parquización que incluyó la plantación de nuevos árboles (jacarandás, lapachos, ceibos, entre otros), arbustos, rosas y la colocación de 2300 m² de césped, respaldados por un sistema de riego completamente renovado.
  • Patrimonio y señalética: Se restauraron elementos simbólicos como los muros de piedra existentes y el sector del Escudo de la Provincia. Además, se instalaron nuevas explanadas de acceso sobre calles Aberastain y Caseros con cartelería corpórea para jerarquizar los ingresos.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Fraude

Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Te Puede Interesar

Gastón Solera durante la audiencia realizada este lunes por la tarde.
De la cancha a Tribunales

El extécnico de Unión de Villa Krause deberá pagar $60.000.000 para no ir preso en una causa por estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.
Clima

Martes otoñal en San Juan: cielo algo nublado y temperatura agradable

¿Se cae el acuerdo? Aseguran que Juan Cruz Rufino no pagó cuotas de una reparación integral por estafa
Más problemas para el cantante

¿Se cae el acuerdo? Aseguran que Juan Cruz Rufino no pagó cuotas de una reparación integral por estafa

Inauguraron las remodelaciones de la Plaza Aberastain: todos los detalles de la restauración de un ícono de la Capital
Obras

Inauguraron las remodelaciones de la Plaza Aberastain: todos los detalles de la restauración de un ícono de la Capital

La carrera se dictará en la EUCS. 
Clave

La UNSJ ya tiene aval para Medicina y apunta a iniciar el cursado en 2027