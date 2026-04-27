El extécnico de Unión de Villa Krause deberá pagar $60.000.000 para no ir preso en una causa por estafa

El otrora ovacionado director técnico de Club Unión y policía retirado Gastón Solera se sentó este lunes en el banquillo de los acusados en Tribunales por una causa por estafa. Dos de sus excompañeros de la Policía de San Juan lo denunciaron por engañarlos con la venta de una casa y dos vehículos que no entregó, y quedarse con el dinero. Aun así, el entrenador de fútbol llegó a un acuerdo para devolver 55.000.000 de pesos y, de esa forma, por el momento, frenó el proceso penal en su contra.

El gran fraude La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

Solera es conocido porque dirigió numerosos equipos de la liga local de fútbol, pero el recuerdo más reciente es su paso como entrenador de la primera división del Club Unión de Villa Krause. También lo recuerdan como miembro de la Policía de San Juan hasta que se retiró hace algunos años. Lo que pocos sabían de Solera era su lado comerciante, el cual terminó metiéndolo en serios problemas con la Justicia a partir de las denuncias de sus dos excompañeros de la fuerza en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, entre febrero y marzo último.

image Gastón Solera, en su mejor momento en Unión de Villa Krause.

Una de sus víctimas es el expolicía Martín Leites, quien relató que en marzo de 2025 se encontró con Solera y este le comentó que andaba vendiendo una casa en barrio Del Bono, en Capital, que había obtenido en un remate. Según la denuncia, le dijo que valía 200.000 dólares, pero con 85.000 dólares reservaba el inmueble y arreglaban una financiación.

El denunciante contó que hasta fueron a ver la propiedad junto a Solera y llegaron a un acuerdo, a partir del cual le realizó numerosas transferencias por cifras millonarias en pesos y dólares a las cuentas del extécnico y de su madre, además de dinero en efectivo. En total, la suma que le entregó fue de 43.000.000 de pesos. Sin embargo, con el correr de los meses, el entrenador de fútbol no entregó el inmueble y empezó a poner evasivas hasta que dejó de responder el celular.

image La ayudante fiscal Gabriela Blanco y el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Más atrás, el abogado defensor Horacio Carrizo.

Otro policía, de nombre Néstor Vargas, también denunció a Solera por la estafa con la venta de una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok que supuestamente remataban en el Poder Judicial. Eso ocurrió en septiembre de 2021. De acuerdo con la denuncia, Solera le dijo que ofrecía las camionetas con el precio base del remate y, en caso de que hubiese otros oferentes o el valor subiera, se comprometía a devolverle el dinero.

Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, Vargas le entregó 2.000.000 de pesos y después 800.000 pesos, y firmaron un acta para cerrar el negocio, aseguraron el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, quienes leyeron la imputación. También dijeron que el negocio se fue postergando y que cada tanto Vargas recibía comunicaciones de supuestos funcionarios del “Noveno Juzgado Civil” que se presentaban como “doctor Perea”, “doctora Lucero” y un tal “Galdeano”, quienes le aseguraban que el remate estaba pronto a realizarse o que faltaban trámites judiciales para concretar la entrega. En 2024, una de esas personas volvió a contactarse e hizo que transfiriera otros 75.000 pesos a la cuenta de Solera.

image El juez de garantías Pablo León.

Vargas se cansó de esperar hasta que en 2025 empezó a hacer averiguaciones y descubrió que en ese juzgado civil no trabajaba ninguno de los supuestos funcionarios que lo llamaban y tampoco conocían a Solera. Eso mismo lo llevó a denunciar al extécnico de Unión en marzo pasado en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Blanco estuvieron a punto de pedir la detención de Gastón Solera, pero en el ínterin surgió la intermediación del abogado Horacio Carrizo en nombre del entrenador para una reparación integral. Así fue que hicieron llegar una propuesta en la cual se comprometía a pagarle 55.000.000 de pesos a Leites y 5.000.000 a Vargas, a abonar en diez pagos sucesivos.

La propuesta fue elevada este lunes en la audiencia ante el juez de garantías Pablo León, que dio el visto bueno y refrendó el acuerdo de reparación integral en favor de los dos damnificados. De esa forma, resolvió hacer lugar a lo pactado: Solera deberá pagar diez cuotas de 5.500.000 pesos a favor de Leites y otras diez cuotas de 500.000 a Vargas a partir del 27 de mayo. También dispuso que se suspenda el proceso penal hasta que cancele todo ese dinero y, en caso de no cumplir, se avanzará con la causa por estafa.