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Siniestro

Vuelco en Angaco: cuatro personas fueron hospitalizadas tras un accidente

El conductor, de 20 años, perdió el control del vehículo mientras circulaba por calle Rodríguez. Los cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital Rawson, aunque se encuentran fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
auto diario huarpe

Un siniestro vial ocurrió sobre calle Rodríguez, en el departamento de Angaco, cuando un Fiat Uno terminó volcado tras perder estabilidad. Según informaron fuentes policiales, el conductor, un hombre de 20 años, habría realizado una maniobra imprudente que provocó que el vehículo diera varios tumbos, resultando con daños materiales de consideración.

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Tanto el joven conductor como sus tres acompañantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Rawson. Afortunadamente, los informes preliminares indican que, aunque presentan diversas lesiones, ninguna de las víctimas se encuentra en estado de gravedad.

La UFI de Delitos Especiales y personal policial trabajan en la investigación para determinar las causas exactas del accidente y descartar la participación de terceros.

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