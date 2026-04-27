Martes otoñal en San Juan: cielo algo nublado y temperatura agradable

El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.

El tiempo en San Juan se mantendrá estable este martes, con una jornada marcada por condiciones típicamente otoñales y sin grandes sobresaltos en materia climática.

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De acuerdo con el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima cercana a los 10°C, en un amanecer fresco pero sin frío intenso. Con el correr de las horas, el sol irá ganando presencia entre algunas nubes dispersas, lo que permitirá un progresivo ascenso térmico hasta alcanzar una máxima estimada en los 23°C.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, mientras que el viento será leve y predominante del sector sur, aportando cierta estabilidad a las condiciones generales. No se esperan precipitaciones, por lo que el panorama se perfila favorable tanto para actividades laborales como recreativas.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender de manera gradual, en línea con la típica amplitud térmica de esta época del año en la provincia. En conjunto, será una jornada agradable, con clima templado y sin fenómenos significativos.