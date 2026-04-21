Una cámara comercial enciende motores para el Día del Padre en San Juan: cuál es el plan

El comercio rawsino atraviesa un escenario complicado por la suba de los costos fijos y la poca demanda.

Con el Día del Padre en el horizonte y en medio de un escenario que no termina de repuntar para el comercio, desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan salieron a buscar una alternativa para mover el centro. La propuesta empezó a circular en los últimos días entre locales de Capital y tiene un eje claro: generar una acción colectiva que incentive las compras.

La idea es organizar un sorteo entre los clientes que compren en comercios adheridos. Según el planteo, quienes superen los $30.000 en una compra podrán participar por distintos premios, entre ellos una moto y una bicicleta. A eso se le sumarían otros regalos que puedan aportar los propios comerciantes.

Pero detrás del anuncio hay un mensaje que se repite: sin participación, no hay campaña. Desde la cámara advierten que la iniciativa depende directamente del compromiso de los locales, tanto con aportes económicos —para financiar los premios principales— como con la difusión en vidrieras y medios.

El tono del comunicado deja ver cierta urgencia. “Esto lo sacamos entre todos o no sale”, plantean, en una convocatoria que busca, más que promocionar una fecha, generar movimiento en un centro comercial que viene sintiendo la caída del consumo.

Mientras tanto, esperan definiciones rápidas para poder avanzar con la compra de los premios y lanzar la campaña en los próximos días. La apuesta es conocida: atraer público, incentivar el gasto y, en el mejor de los casos, darle algo de aire a las ventas en una de las fechas más fuertes del calendario comercial.