Quién era el camionero riojano que volcó y murió en Calingasta

Una tragedia vial ocurrida en la mañana de este miércoles en Calingasta dejó como saldo la muerte de un camionero riojano , tras el vuelco de un vehículo cargado con leña en una zona de compleja geografía. El hecho se registró alrededor de las 08:30, pasando el puente de Pachaco, en la Quebrada de las Burras, donde por causas que aún se investigan el conductor perdió el control y el rodado terminó volcando de manera violenta.

La víctima fatal fue identificada como Luis Ramón Ochoa, de 40 años, oriundo de Chepes, en la provincia de La Rioja. Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, el hombre murió en el lugar producto de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

image

Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse muestras de dolor en redes sociales. Una allegada a Ochoa expresó un mensaje cargado de angustia: “No lo puedo creer, Luis. Estamos destrozados. Solo te pido fuerza para Vicente, nadie sabe el dolor que estamos pasando. Eras todo para él, un hermano del corazón”.

image

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 16°, mientras que ahora se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas para determinar si el vuelco se produjo por una falla mecánica, el estado del camino o un error humano en este tramo caracterizado por su dificultad.

image

En el mismo vehículo viajaba Axel Ibáñez, de 23 años, quien resultó gravemente herido y permanece internado luchando por su vida.