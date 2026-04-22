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Dolor

Quién era el camionero riojano que volcó y murió en Calingasta

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en la Quebrada de las Burras, donde el camión cargado con leña volcó por causas que se investigan. En redes sociales, allegados de Luis Ramón Ochoa expresaron su dolor con mensajes de despedida que reflejan el impacto de la tragedia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La víctima fatal fue identificada como Luis Ramón Ochoa, de 40 años, oriundo de Chepes, en la provincia de La Rioja. Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, el hombre murió en el lugar producto de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

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Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse muestras de dolor en redes sociales. Una allegada a Ochoa expresó un mensaje cargado de angustia: “No lo puedo creer, Luis. Estamos destrozados. Solo te pido fuerza para Vicente, nadie sabe el dolor que estamos pasando. Eras todo para él, un hermano del corazón”.

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En el lugar trabajó personal de la Comisaría 16°, mientras que ahora se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas para determinar si el vuelco se produjo por una falla mecánica, el estado del camino o un error humano en este tramo caracterizado por su dificultad.

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En el mismo vehículo viajaba Axel Ibáñez, de 23 años, quien resultó gravemente herido y permanece internado luchando por su vida.

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